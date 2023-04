Nice cale encore à Angers

Angers 1-1 Nice

Buts : Niane (15e) pour le SCO // Moffi (4e) pour le Gym

Alerte : Angers n’a pas perdu.

Et c’est l’OGC Nice qui n’a pas su imiter ses concurrents à l’Europe ce dimanche après-midi, laissant filer deux points sur la pelouse du SCO (1-1). Après un début de match convaincant, les Aiglons sont récompensés rapidement par l’ouverture du score de Terem Moffi (1-0, 4e), bien servi par Laborde dans la surface de réparation. Les hommes de Digard pensent alors avoir fait le plus dur, mais leur supériorité dans le jeu ne suffit pas et les erreurs techniques ont empêché les visiteurs de couleur les locaux. Ces derniers ont eu le mérite de très vite revenir dans le coup, histoire de donner un peu le sourire à leur nouveau coach Alexandre Dujeux.

Au quart d’heure de jeu, sur un centre angevin, Todibo baisse la tête pensant son gardien derrière lui. Mais l’erreur de communication profite à Ibrahima Niane qui, en embuscade, égalise (1-1, 15e). À la pause, les deux équipes se neutralisent et la physionomie du match ne change guère en seconde période. Solide défensivement, Angers s’autorise même quelques sorties offensives, obligeant Schmeichel à s’employer à deux reprises (51e et 56e). Les changements de Digard n’apportent rien et seul Laborde se montre dangereux au milieu du marasme (57e). Battu au match aller face à Angers (0-1), Nice doit cette fois se contenter d’un point et voit la 5e place s’éloigner (7 points) et permet à Angers de briser une série de cinq défaites.

Heureusement, il reste la Ligue Europa Conférence.

Angers (5-3-2) : Bernardoni, El Melali (Sabanovic, 77e), Valery, Hountondji, Ghoulam (Bamba, 70e), Kalumba (Doumbia, 59e), Mendy (Bahoya, 76e), Capelle, Bentaleb, Abdelli, Niane (Sima, 70e). Entraîneur : Alexandre Dujeux.

Nice (4-3-3) : Schmeichel, Mendy (Beka Beka, 82e), Todibo, Dante, Bard (Barkley, 82e), Rosario (Bounani, 73e), Ramsey (Ndayishimiye 73e), Thuram, Pepe, Moffi (Brahimi, 73e), Laborde. Entraîneur : Didier Digard.

