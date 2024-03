Lens se saborde face à Nice

Lens 1-3 Nice

Buts : Wahi (76e) pour Lens // Moffi (11e et 67e) et Thuram (53e) pour Nice

Le Wiktionnaire est formel, une bête noire est une « chose ou personne que l’on redoute le plus ». Dans le Pas-de-Calais, on appelle ça l’OGC Nice. Depuis son retour dans l’élite en 2020, Nice est l’équipe contre laquelle le RC Lens a le plus perdu en Ligue 1. Alors peu importe si les Aiglons n’avaient pris qu’un point sur leurs 5 derniers matchs de Ligue 1 avant ce déplacement dans le Nord, une bête noire reste une bête noire. Et les Aiglons ont prouvé pourquoi ils étaient le pire cauchemar des Lensois en venant s’imposer à Bollaert-Delelis (1-3).

FC petit Medina

À l’image de sa deuxième partie de saison, Lens démarre la rencontre avec le ballon dans les pieds et impose son tempo. Un rythme bien trop piano piano, comme le prouve Medina, qui prend tout son temps avant de relancer. Résultat : Mohamed-Ali Cho lui chipe le cuir, s’en va fixer Samba, puis décale Moffi qui n’a plus qu’à pousser le cuir au fond des filets (0-1, 11e). Pas vraiment du genre à partir à l’abordage, Nice profite de son avantage pour rester bas et laisser le cuir à des Lensois qui, malgré quelques belles séquences de jeu, n’arrivent pas à inquiéter le masqué Bulka. La faute à un manque de précision de Wahi (40e) et de Pereira da Costa (44e), mais aussi à un tacle salvateur de Rosario ou à une mimine non sanctionnée par la VAR de Dante sur une frappe de Sotoca (14e). De quoi agacer l’ancien Grenoblois qui se fait sermonner par l’arbitre quelques minutes plus tard pour ne pas avoir rendu le ballon aux Niçois qui avaient dégagé en touche car Wahi était au sol.

Trois erreurs, trois buts

La seconde période sera finalement un copier/coller du premier acte. Avec Lens qui a la balle, mais qui n’arrive pas à trouver le cadre. Et quand les Nordistes y parviennent, la VAR vient finalement refuser le pion de Wahi parfaitement trouvé par Pereira Da Costa (52e). Et après Medina, c’est au tour de Nampalys Mendy et de l’entrant Khusanov de faire n’importe quoi. Le premier pense qu’il joue encore chez les Aiglons et fait la passe à Mohamed-Ali Cho qui peut lancer Khéphren Thuram en profondeur (0-2, 53e). Tandis que le second se croit au rugby et plaque Rosario dans la surface pour permettre à Moffi de s’offrir un doublé sur penalty (0-3, 67e). Malgré la réduction du score de Wahi sur une minasse du gauche à bout portant (1-3, 76e) et une fin de match passé dans le camp adverse, Lens n’arrivera pas à revenir au score et laisse donc son adversaire du soir lui passer devant au classement. La fin de saison s’annonce palpitante pour la course à l’Europe.

Lens (3-4-1-2) : Samba – Gradit (Khusanov, 46e), Danso, Medina – Aguilar (Said, 63e), Mendy (Diouf, 63e), El Aynaoui (Thomasson, 77e), Frankowski – Da Costa (Fulgini, 77e) – Wahi, Sotoca. Entraîneur : Franck Haise.

Nice (3-4-2-1) : Bulka – Todibo, Rosario (Claude-Maurice, 82e), Dante – Lotomba, Sanson, Thuram, Perraud – Cho (Guessand, 60e), Boga (Laborde, 60e)- Moffi (Mendy, 82e). Entraîneur : Francesco Farioli.

