Pronostic Lens Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens profite de la mauvaise forme de Nice

Les Lensois sont revenus dans la course à la Ligue des Champions malgré un début de saison complètement manqué. Ils sont même passés devant leur adversaire du jour grâce à leurs victoires sur des équipes en forme que sont Lyon (0-3) et Brest (1-0). Eliminés en Coupe d’Europe et en Coupe de France, l’objectif est maintenant d’aller chercher le top 4 pour la deuxième fois de suite. Seuls quelques joueurs peu utilisés manqueront la rencontre, mais on retrouvera bien l’équipe type ce week-end. Derrière, la triplette Gradit-Danso-Medina devrait débuter, l’un des hommes en forme au milieu s’appelle Pereira Da Costa (3 buts, 2 passes) et va probablement être aligné derrière Sotoca (5 buts, 5 passes) et Wahi (5 buts, 2 passes) qui a réglé la mire ces derniers temps. Cela devrait suffire pour s’imposer à l’occasion de la réception d’un concurrent direct qui est sur le déclin.

Rien ne va plus pour Nice qui n’a plus gagné depuis début février, soit 6 matchs (5 défaites, 1 nul). Les Aiglons sont maintenant hors du top 5 et doivent à tout prix réagir. Eliminés cette semaine en Coupe de France par le PSG, les Niçois vont devoir enchaîner par un déplacement périlleux après deux défaites évitables à Toulouse (2-1) et Montpellier (1-2) pour les derniers matchs de Ligue 1. Fort heureusement, la grande majorité de l’équipe est bien là, notamment le gardien Bulka (fracture du nez en milieu de semaine), pourtant si efficace en début de saison, qui peine à garder sa cage inviolée depuis quelques semaines. Derrière, la charnière Dante-Todibo a également perdu de sa superbe mais reste tout de même très solide sur le papier. Devant, le meilleur buteur de l’équipe Moffi (7 buts) a été ménagé en Coupe de France et devrait débuter. Si elle veut accrocher quelque chose à Lens, cette équipe de Nice va devoir retrouver sa défense de fer, ce qui pourrait nous offrir un match assez peu animé.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

