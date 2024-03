Florent Ghisolfi apporte son soutien à Francesco Farioli

Un retour à la réalité difficile à Nice.

L’OGC Nice, après un début de saison réussi, connaît un bon coup de mou, n’enregistrant aucune victoire lors des cinq derniers matchs. Cette absence de résultats ne démotive pas les dirigeants niçois qui continueront de soutenir leur entraîneur, Francesco Farioli. « Les doutes ne nous font pas peur, ils nous ont accompagnés dès l’été dernier, quand on l’a choisi. C’est son travail qui nous a permis d’arriver là. On est cinquièmes et en quarts de finale de la Coupe de France », a confié Florent Ghisolfi au journal L’Équipe.

Selon le directeur sportif, ces mauvais résultats s’expliquent par plusieurs facteurs : « Les absences de Terem Moffi, Jeremie Boga et Hicham Boudaoui, partis à la Coupe d’Afrique des nations, les faits d’arbitrage et une perte de stabilité dans la composition. » Pas question de faire de gros changements avant la fin de la saison donc. L’homme qui est pisté par Liverpool l’assure : « Lui et nous sommes convaincus par l’importance de la stabilité, dans le projet.[…] Farioli sera là jusqu’à la fin de saison. La question ne se pose même pas. »

Toujours bon de rappeler que ce genre de phrases n’a jamais été une assurance tous risques.

