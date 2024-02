Liverpool lorgnerait le directeur sportif de Nice, Florent Ghisolfi

La Ligue des directeurs sportifs de talent.

Il n’y a pas que Jürgen Klopp qu’il faut remplacer à Liverpool : Jörg Schmadtke, le directeur sportif, a fait ses valises à la fin du mois de janvier, sept mois après son arrivée. Depuis le départ de Michael Edwards – architecte du renouveau du club – en 2022, le club anglais n’a pas forcément misé sur du long terme, ayant déjà nommé trois directeurs sportifs différents. Et le quatrième pourrait être un Français.

D’après les informations de The Athletic, Florent Ghisolfi, ancien milieu de terrain du SC Bastia et de Reims, aujourd’hui « DS » de l’OGC Nice, fait partie des noms pistés par Liverpool. Le dirigeant de 38 ans est auparavant passé à Lens, entre 2019 et 2022. Il a grandement participé à l’ascension des Sang et Or, étant à l’origine de la nomination de Franck Haise, ainsi que du recrutement de Seko Fofana, Loïs Openda ou encore Brice Samba. Le Gym, son nouveau club, pointe actuellement à la troisième place de Ligue 1. Un hic toutefois : l’OGCN appartient au groupe Ineos, qui est récemment entré au capital de Manchester United et ne souhaiterait pas voir Ghisolfi quitter la Côte d’Azur.

Vers un futur chez les Red Devils plutôt que chez les Reds ?

