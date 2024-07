Mauvaise nouvelle pour Terem Moffi et Nice

Aïe.

C’est une très mauvaise nouvelle pour l’OGC Nice et Franck Haise, en pleine préparation estivale pour la prochaine saison de Ligue 1. Ce mardi, Nice-Matin a annoncé que Terem Moffi avait été victime d’une rupture des ligaments croisé d’un genou lors du stage des Aiglons en Autriche. L’attaquant de 25 ans sera absent pendant plusieurs mois et ne devrait faire son retour sur les pelouses qu’en 2025.

La recrue la plus chère de l’histoire du Gym, arrivée sur la Côte d’Azur à l’hiver 2023 contre 30 millions d’euros, sortait d’une saison correcte sous les ordres de Francesco Farioli, avec onze buts marqués toutes compétitions confondues. Le quotidien précise que les dirigeants niçois réfléchissent désormais à recruter pour pallier son absence, alors que le club s’était montré ouvert à un possible départ pour Gaëtan Laborde et Evann Guessand. Reste à savoir si les deux joueurs seront finalement retenus pour garder un peu de stabilité sur la ligne offensive.

Au boulot, Flo Maurice.

Vincent Koziello : « Quand on est éloigné du terrain, on n'est pas vraiment footballeur »