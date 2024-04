Jean-Clair Todibo impressionné par un joueur de Marseille

Des mots doux, avant la baston sur le terrain.

Alors que Nice se rend sur la pelouse de l’Olympique de Marseille pour un match entre prétendants à l’Europe pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, Jean-Clair Todibo est revenu sur l’effectif de l’OM en conférence de presse. Avec un compliment adressé à l’un de ses adversaires, en particulier : « J’aime beaucoup ce que propose Balerdi cette saison, je vois sa progression depuis que je suis revenu en Ligue 1 et elle est impressionnante. Dans le style de jeu, c’est un défenseur que j’apprécie. »

Un peu plus de pommade, pour les autres cette fois ? Pas de problème pour le défenseur des Aiglons, qui s’exécute : « Ils ont de grosses individualités, sur chaque ligne. Au milieu, ils ont Harit et Veretout qui sont deux joueurs très intéressants. Et devant, Aubameyang : c’est un très bon attaquant, je n’ai pas besoin de le vendre car tout le monde le connaît. C’est le meilleur joueur de l’OM cette saison, il permet à cette équipe de respirer. »

De son côté, Jean-Louis Gasset ne s’est pas montré aussi élogieux.