Un groupe de supporters d’Angers dénonce une agression sexuelle au stade

Chargés de l’ambiance et du respect de la loi.

En marge du derby entre Angers et Laval au sommet du classement de Ligue 2, une spectatrice aurait été victime d’agression sexuelle d’après le Kop de la butte 1992, groupe de supporters angevins. À travers un communiqué publié ce mardi, les ultras indiquent avoir « appris avec stupeur et effroi qu’une agression sexuelle a eu lieu au sein du bloc supporter » et assure condamner « avec la plus grande fermeté cet agissement intolérable et inexcusable ».

Selon le Kop de la butte 1992, c’est un jeune homme qui aurait mis fin à cet agissement dans les travées du stade Raymond-Kopa avant que l’auteur ne soit identifié et dénoncé auprès du SCO. Le club suivrait désormais le dossier avec attention d’après les informations de Ouest France, alors que le procureur de la République du parquet d’Angers Éric Bouillard aurait annoncé que ces faits n’ont pas été signalés samedi soir et qu’ aucune plainte n’est connue . Il critique d’ailleurs le « mode opératoire » du groupe car « de tels faits ne doivent pas faire l’objet d’un communiqué de presse, mais d’une dénonciation auprès de la police ou du parquet ».

Les supporters angevins ont toutefois indiqué être prêt à accompagner la victime dans ses démarches.

Angers-Laval classé à « haut risque »