Angers forte tête, Laval bute sur Pau

Le leader ne veut pas lâcher les commandes. Victorieux d’Ajaccio ce samedi après-midi (2-0), Auxerre s’était emparé de la première place du classement de la Ligue 2. À titre provisoire, seulement. Car dans la soirée, Angers a récupéré son bien grâce à un succès autoritaire à Troyes (1-4). Tout avait pourtant mal commencé pour le SCO : peut-être gêné par le brouillard qui tombait sur le stade de l’Aube, Florent Hanin a trompé son propre gardien sur corner en début de match. Mais sitôt la demi-heure de jeu passée, la troupe d’Alexandre Dujeux a inscrit trois buts en trois minutes et totalement renversé la physionomie d’un match. A partir de ce moment-là, la rencontre ne lui a plus échappé. Les Angevins comptent maintenant trois longueurs d’avance sur Laval, troisième : les Tango ont été accrochés par Pau, au cours d’une bataille de haut de tableau particulièrement animée (1-1).

⏱ 90’ C’est TERMINÉ à Troyes !!!!!!! Avec la manière, vos Noir&Blanc s’imposent sur la pelouse du Stade de l’Aube. Capelle, Diony, Ferhat et Abdelli (encore) buteurs tandis que Bahoya et Valery sont eux, (encore) passeurs 🔥 [1️⃣-4️⃣] | #ESTACSCO pic.twitter.com/eGgiCqpRav — Angers SCO (@AngersSCO) December 16, 2023

Légèrement en retrait par rapport au groupe de tête, Guingamp pouvait profiter de la réception de Concarneau pour faire le jump. Sauf que les Costarmoricains n’ont pas réussi à concrétiser leur nette domination au tableau d’affichage. Pire : ils ont même été refroidis par un but de Baptiste Mouazan, qui a offert les trois points aux Thoniers dans ce derby breton (0-1). Le derby des Alpes entre Grenoble et Annecy a aussi pris son temps avant de choisir son vainqueur, Jessy Benet ajustant Florian Escales à dix minutes du terme (1-0) et le GF38 pouvant ainsi consolider sa place dans le Top 5. Rodez et Amiens se seraient un peu rapprochés des accessits pour les play-offs en cas de succès, mais ils ont préféré se neutraliser à Paul-Lignon (2-2). Leur bilan est désormais parfaitement équilibré avec six victoires, six nuls et six défaites. Idéal pour rester bien calé dans le ventre mou.

Caen en pleine ascension, Valenciennes ne décolle pas

Ces deux équipes ont d’ailleurs été dépassées par Caen, qui s’est imposé pour la troisième fois de rang en championnat, en l’occurrence face à Dunkerque (1-0). Il s’agit du onzième revers de la saison pour les Nordistes, avant-derniers et dont la situation reste préoccupante. Elle l’est encore plus pour Valenciennes : même si Jorge Maciel a cédé sa place sur le banc à Ahmed Kantari, la lanterne rouge s’est inclinée dans son antre contre le Paris FC (0-1) et se rapproche petit à petit d’une descente en National. Enfin, QRM a grappillé un point à Bastia (0-0), ce qui lui permet de revenir à trois points d’Annecy, premier non relégable. Tout ce beau monde sera de retour sur le pont dès mardi, pour l’ultime journée de la phase aller.

Troyes 1-4 Angers

Buts : Hanin (8e CSC) pour l’ESTAC // Capelle (32e), Ferhat (34e), Diony (35e) et Abdelli (55e) pour le SCO

Laval 1-1 Pau

Buts : Cherni (52e) pour les Tango // Sylla (64e) pour les Béarnais

Grenoble 1-0 Annecy

But : Benet (80e)

Guingamp 0-1 Concarneau

But : Mouazan (70e)

Caen 1-0 Dunkerque

But : Brahimi (8e)

Bastia 0-0 QRM

Rodez 2-2 Amiens

Buts : Corredor (48e, 57e) pour le RAF // Carroll (27e) et Leautey (73e) pour l’ASC

Valenciennes 0-1 Paris FC

But : Hamel (38e)