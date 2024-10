Ronaldinho débarque à Angers !

Le R10 Challenge fait escale dans l’Anjou.

« Jogo dos Famosos ». À l’occasion d’un match de gala, Ronaldinho (44 ans) sera à Angers, le 15 novembre prochain, pour un duel entre des joueurs brésiliens de légende et leurs homologues français. Comme précisé par le SCO, une partie des bénéfices sera reversée à des associations caritatives chères au champion du monde 2002 et ancien maestro du Paris Saint-Germain. Le stade Raymond-Kopa verra également Valdo, Maicon et Sonny Anderson fouler sa pelouse, sur les coups de 20 heures.

D’accord, mais pourquoi à Angers ?

