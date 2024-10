Leonardo Balerdi après le match nul de l'OM face à Angers : « Pour nous, c'est une défaite »

Alors oui, mais non.

« Pour nous, c’est une défaite. » Leonardo Balerdi a réagi au match nul de son équipe de l’OM face à Angers (1-1), en ouverture de la 7e journée de Ligue 1 ce vendredi soir, et n’est pas content de la prestation de son équipe. « Le vestiaire le ressent comme ça, a réagi le défenseur argentin au micro de DAZN. C’est dur mais il faut s’améliorer. Aujourd’hui, on ne peut pas perdre à la maison. On ne peut pas perdre deux points. On doit revoir le match. On est déçus, on a des occasions, mais à domicile, on doit dominer tout le match. On ne l’a pas fait. »

Dans la même veine, l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi n’a pas caché sa déception : « Il faut accepter que c’est quelque chose qui nous embête. Il y a cette défaite à Strasbourg, ce nul ce soir, alors qu’on a fait un bon début de saison. »

Des propos qui contrastent (et oui, surprise !) avec ceux d’Alexandre Dujeux, l’entraîneur angevin. « On ne s’enflamme pas. C’est une bonne soirée pour nous. Prendre un point ici, c’est un bon point. »

☄️ | Le splendide coup franc direct pour l'égalisation d'Angers est signé Farid El Melali ! 🇩🇿 🤩 #OMSCO pic.twitter.com/cRCRszPumC — DAZN France (@DAZN_FR) October 4, 2024

Alors, un point est un « bon point » ou « une défaite » ?

Revivez Marseille-Angers (1-1)