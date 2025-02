Le discours musclé du préparateur physique du SCO fait les choux gras des internautes (et de Neal Maupay)

« L’OM est un match comme les autres. » En effet, une défaite supplémentaire, la 10e angevine de la saison.

À quelques instants du coup d’envoi de cette 21e journée de Ligue 1 opposant Angers à Marseille, le préparateur physique du SCO, Jean-Jacques Batoum, a livré dans le tunnel un discours de motivation à ses joueurs disons très énergique, alors qu’un silence de concentration planait. Véhément, il hurle notamment : « On rentre sur le terrain, on se bat, jusqu’à la dernière minute. Allez les gars, on ne va rien lâcher. On ne lâche rien les gars, je vous le dis. Des chiens, les gars, des vrais chiens. » Il rajoute une couche immédiatement : « On ne surestime personne et on n’a peur de personne. C’est parti les gars ! Allez, on y va, au combat les gars. » Les yeux rivés vers la pelouse, certains joueurs ne peuvent contenir un petit rictus. Mais ce n’est rien comparé à l’effet de ce discours sur les internautes.

Le préparateur physique d’Angers qui se croit sur un ring à coacher Mike Tyson pendant que les joueurs des deux équipes sont tout proche d’exploser de rire : exceptionnel moment dans le tunnel du Stade Raymond Kopapic.twitter.com/kNjJ2yPyH9 — Scipion (@Scipionista) February 9, 2025

Neal Maupay en chef de meute

Parmi ces trolls se trouve bien évidemment Neal Maupay, buteur lors de ce match et habitué des piques numériques. Sur Insta, l’attaquant de l’OM a publié un montage vidéo du discours de Jean-Jacques Batoum, sur lequel il a superposé une musique de cirque.

La story Instagram de Neal Maupay 🇫🇷 apres #SCOOM !! 👀🤣 pic.twitter.com/fx8p9jHuc5 — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) February 9, 2025

De manière prévisible, les internautes ont surfé sur cette vague d’humour plus ou moins bienveillant :

le préparateur physique d'Angers quand il va croiser le bus des marseillais à la fin du match #SCOOM pic.twitter.com/DxUYfUuTU2 — Fabrolszewski (@fabrodu13) February 9, 2025

La causerie du preparateur,le 9 avec un œil au beurre noir. Angers c'est ghetto de fou mdrr — Kobra ⚪Ⓜ️ (@Kobra_OM) February 9, 2025

Le préparateur physique d’Angers a tellement gueuler que j’ai du baisser le son de ma télé mdrrrr — GOUIRISTE 💎🇩🇿 (@GOUIRISTE_) February 9, 2025

Les habitués de Raymond-Kopa, du moins ceux qui supportent vraiment le SCO, défendent et expliquent que le préparateur physique fait ça à chaque match et aurait un rôle galvaniseur au sein du collectif angevin.

Dernier budget de ligue 1 qui joue contre l’un des plus gros Il motive et c’est son métier Il le fait à tt les matchs Pq se moquer Dcp ? Parce qu’il est passionné et à fond pour la victoire? Sérieux…🤦‍♂️ — ldldl jeje (@Angevinnnn) February 10, 2025

Dans tous les cas, la séance physique de mardi risque de bien faire mal aux pattes, à Angers.

