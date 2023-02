Suivez en direct Lyon-Grenoble !

Salut tout le monde ! Vous sentez ? Ça sent la galette de Cherki par ici. Le triplé de Lovren. L’attaque-défense et le bloc bas imposés par Grenoble. Bref, vous êtes au bon endroit pour vivre ce choc (personne n’y croit) entre l’Olympique Lyonnais et le septième de la Ligue 2.