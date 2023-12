Laval s’arrache, Saint-Étienne perd encore les pédales

Laval a de la ressource. Endeuillé par le décès de Michel Le Milinaire, qui a été son entraîneur emblématique de 1968 à 1992, le leader de Ligue 2 était tout près de tomber dans le piège tendu par Grenoble, ce samedi soir. Menés à la suite d’un penalty transformé par Jessy Benet, les Tango semblaient se diriger tout droit vers un troisième revers de rang à la maison. Mais Anthony Gonçalves a sauvé les meubles en fin de partie en expédiant un coup franc dans la lucarne de Brice Maubleu (1-1). Le club mayennais conserve donc cinq points d’avance sur son adversaire du soir (4e)… et deux sur son dauphin angevin. Le SCO n’a en effet pu faire mieux que match nul sur la pelouse d’Ajaccio (1-1).

⏱️ 90+5’⎮ #LAVALGF38 Fin du match sur un score de 1-1. Nos Tango se sont bien battus jusqu’au bout. 🟠⚫️ 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/o1fRAUcooC — Stade Lavallois (@stadelavallois) December 2, 2023

Pour voir du spectacle, il fallait être à l’Abbé-Deschamps, où Auxerre a remporté un match renversant face à QRM (3-2). Contre toute attente, les Icaunais étaient menés de deux buts à l’approche de la mi-temps. Mais Gaëtan Perrin a sonné la révolte et, au retour des vestiaires, Lassine Sinayoko puis Ado Onaiwu ont permis aux locaux d’engranger de précieux points dans la course à la montée. Des points, cela fait un moment que Saint-Étienne n’en prend plus aucun. À Amiens, les Verts ont concédé une nouvelle défaite (1-0), la quatrième d’affilée, ce qui risque de fragiliser encore plus la position de Laurent Batlles. L’ASSE (7e) est au coude-à-coude avec Guingamp (6e), qui a chuté à domicile (0-1) face à un Paris FC qui poursuit, pas à pas, sa remontée au classement (11e).

Caen, il était temps

En bas de tableau, le principal événement de la soirée concerne Caen. Désormais entraînés par Nicolas Seube, les Normands se sont imposés au finish face à Bastia (1-0), décrochant par la même occasion leur premier succès en championnat depuis fin août. Dans le même temps, Concarneau a trébuché à Rodez (2-0), tandis que Dunkerque a rapporté un point plutôt encourageant de Pau, cinquième du classement (1-1). Enfin, Valenciennes et Annecy se sont séparés sur un nul sans but (0-0). Ce qui ne fait pas franchement les affaires du VAFC, toujours dernier.

Laval 1-1 Grenoble

Buts : Gonçalves (80e) pour les Tango // Benet (59e SP) pour le GF38

AC Ajaccio 1-1 Angers

Buts : Jacob (27e) pour l’ACA // El Melali (41e) pour le SCO

Amiens 1-0 Saint-Étienne

But : Leautey (45e)

Auxerre 3-2 QRM

Buts : Perrin (45e+1), Sinayoko (54e) et Onaiwu (65e) pour l’AJA // Gbelle (35e) et Soumano (40e) pour QRM

Guingamp 0-1 Paris FC

But : Kebbal (70e SP )

Caen 1-0 Bastia

But : Mendy (87e)

Pau 1-1 Dunkerque

Buts : Saivet (6e) pour les Béarnais // Baghdadi (51e) pour l’USLD

Rodez 2-0 Concarneau

Buts : Danger (15e) et Hountondji (62e)

Valenciennes 0-0 Annecy

Expulsion : Pajot (90e+1) pour le FCA

Laval se fait surprendre par Saint-Étienne