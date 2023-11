Laval se rate, Auxerre balaie Saint-Étienne

Visiblement, le ressort s’est cassé. Grâce à sa folle série de neuf victoires à Francis-Le Basser, Laval avait d’abord acquis son maintien la saison passée, avant de démarrer l’exercice 2023-2024 en trombe et de se poser au sommet de la Ligue 2. Mais trois semaines après avoir trébuché dans leur antre contre Saint-Étienne (0-1), les Mayennais y ont subi un revers plus fâcheux encore, ce samedi soir, face à Concarneau (0-3). Pas aidés par l’expulsion de Rémy Labeau-Lascary en première période, les Tango ont été giflés par un fringant promu breton et ont confirmé, bien malgré eux, leur coup de mou (quatre points pris sur les quatre dernières journées). Ils ont même failli abandonner leur fauteuil de leader au voisin angevin, qui était tout près de remporter un match complètement débridé à Pau… jusqu’à ce que Yahia Fofana ne commette une vilaine faute de main permettant l’égalisation béarnaise (4-4).

Il y a aussi eu beaucoup de spectacle à l’Abbé-Deschamps, où Auxerre et Saint-Étienne croisaient le fer dans un choc attendu entre prétendants déclarés à la montée. Le suspense a cependant tourné court, dans la mesure où les Bourguignons ont profité avec gourmandise de l’étonnante fragilité défensive des Verts (5-2). Ado Onaiwu (auteur d’un triplé) et Gaëtan Perrin (un but, deux passes décisives) ont été les deux grands artisans du probant succès icaunais. Derrière l’AJA (3e), Grenoble et l’AC Ajaccio continuent de s’affirmer comme des candidats crédibles au top 5. Les Isérois ont arraché la victoire au finish à Amiens (1-2), alors que les Corses ont dominé Troyes (1-0).

Caen évite le pire, VA en plein cauchemar

Premier relégable (17e), le club aubois inquiète toujours autant ses supporters. On ne peut pas dire que Caen ait rassuré les siens. Quelques jours après avoir mis à pied Jean-Marc Furlan, Malherbe a dû attendre les ultimes secondes du temps additionnel pour éviter un revers embarrassant contre QRM dans un derby ébouriffant (3-3). Quant aux fans de Valenciennes, ils doivent être au fond du trou après avoir vu leurs protégés, bons derniers, s’incliner à domicile face au voisin dunkerquois (0-1). Dans le même temps, Rodez et Guingamp ont partagé les points en toute sobriété (0-0). Enfin, le Paris FC est venu à bout de Bastia (1-0). Une belle façon d’inaugurer la billetterie gratuite mise en place jusqu’à la fin de la saison à Charléty.

Auxerre 5-2 Saint-Étienne

Buts : Onaiwu (3e, 36e, 66e), Perrin (21e) et Sinayoko (82e) pour l’AJA // Cafaro (32e) et Bentayg (80e) pour l’ASSE

Laval 0-3 Concarneau

Buts : Mouazan (21e), Ouaneh (53e CSC) et Lebeau (90e+3)

Expulsion : Labeau-Lascary (42e) pour les Tango

Pau 4-4 Angers

Buts : Bassouamina (2e), Boutaïb (30e, 90e+5) et Sylla (62e) pour les Béarnais // Diony (20e), Lopy (48e), Abdelli (58e) et Bahoya (88e) pour le SCO

Amiens 1-2 Grenoble

Buts : Mafouta (26e SP) pour l’ASC // Joseph (36e) et Postolachi (89e) pour le GF38

AC Ajaccio 1-0 Troyes

But : Touzghar (22e)

Caen 3-3 QRM

Buts : Kyeremeh (12e), Mendy (44e) et Le Bihan (90e+6) pour le SMC // Delaurier-Chaubet (20e), Gbelle (22e) et Coulibaly (58e) pour QRM

Expulsion : Yade (90e+7) pour QRM

Paris FC 1-0 Bastia

But : Kebbal (45e+6)

Expulsion : Traoré (89e) pour le Sporting

Rodez 0-0 Guingamp

Valenciennes 0-1 Dunkerque

But : Bardeli (88e)

