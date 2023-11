Il n’y aura pas de promotion pour Jean-Marc Furlan cette saison

Et sans doigt d’honneur cette fois-ci.

Arrivé à la tête de l’équipe première le 14 juin 2023 avec pour objectif la montée en Ligue 1, Jean-Marc Furlan n’est déjà plus l’entraîneur de Caen. Le club normand a annoncé ce mardi matin sa mise à pied à titre conservatoire dans un très bref communiqué. Actuellement douzième de Ligue 2 avec quinze points, le Stade Malherbe n’a plus gagné depuis la victoire 3-0 face à Ajaccio le 26 août dernier.

Passé par le Stade brestois, le FC Nantes et plus récemment Auxerre, Jean-Marc Furlan est un habitué des missions promotion (et maintien). Recordman du nombre de montées entre la Ligue 1 et la Ligue 2 en tant qu’entraîneur (3 avec l’ESTAC, une avec Brest et une avec Auxerre), l’expérience du Français dans ce domaine n’aura visiblement pas suffi avec Caen, qui doit quitter le club après avoir dirigé treize petits matchs.

« Au fond, j’aime le Stade Malherbe, pour je ne sais quelle raison… »