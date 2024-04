Pronostic Saint-Étienne Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Étienne se rapproche des premières places

L’AS Saint-Étienne, qui occupe une place de choix dans l’imaginaire de la Ligue 2 depuis sa descente il y a deux ans, se rapproche progressivement de la promotion en première division. Les Verts sont bien positionnés pour retrouver l’élite, à quelques matchs de la fin du championnat. Leur remarquable dynamique lors de la seconde partie de la saison les a propulsés à la troisième place du classement, à seulement un point du deuxième, synonyme de montée directe. Depuis février, l’équipe stéphanoise a accumulé sept victoires en huit matchs, notamment contre Auxerre (1-0), Bastia (0-4), Valenciennes (0-2) et Concarneau (1-0). Leur série a pris fin la semaine dernière avec une défaite contre Ajaccio (2-0).

Bordeaux semble s’acheminer vers une troisième saison consécutive en Ligue 2. Malgré un total de 41 points après 32 journées, le club se trouve actuellement à la 13e place du classement. Les joueurs bordelais disposent toutefois d’une avance de 6 points sur la zone de relégation, et il faudrait un scénario catastrophe pour qu’ils descendent. Plus vraiment dans l’esprit montée, les Girondins ont pu arracher un point de justesse face au Paris FC (3-3), avant de s’imposer de justesse à Caen (0-1). En revanche, le week-end dernier, Bordeaux a rechuté en s’inclinant à domicile face à Bastia (2-3), et pourrait enchaîner par une défaite chez les « amis » stéphanois dans un nouveau match à buts.

