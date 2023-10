Laval se fait surprendre par Saint-Étienne

Laval 0-1 Saint-Étienne

But : Sissoko (13e) pour l’ASSE

Il y a de quoi être vert !

Après six victoires consécutives, Laval s’est cassé les dents à Francis-Le Basser face à Saint-Étienne ce lundi soir en clôture de la 11e journée de Ligue 2 (0-1). Les hommes d’Olivier Frapolli ont pourtant directement accaparé le cuir, mais les Verts ont fait trembler les filets sur leur première occasion de la rencontre. Lancé côté droit à la limite du hors-jeu par Denis Appiah, Ibrahim Sissoko n’a pas loupé son duel avec Mamadou Samassa en frappant à ras de terre au premier poteau (13e, 0-1). Son septième but cette saison. Cette immense clim’ va vexer le leader qui va passer tout près de revenir au score dans la foulée. À la suite d’un déboulé d’Amine Cherni côté gauche, Malik Tchokounté, seul au point de pénalty, a totalement manqué son tir (15e). Avant la mi-temps, Mathieu Cafaro, trouvé côté droit après un numéro de soliste d’Aïmen Moueffek, aurait pu alourdir le score, mais c’était compter sans la parade décisive de Samassa (43e). Quelques secondes plus tard, Cafaro, encore lui, lancé dans le dos de la défense par Appiah comme lors de l’ouverture du score, a fracassé le poteau gauche (44e).

L’orage va finir par passer pour les Tango, revenus avec de bien meilleures intentions en seconde mi-temps. Pour preuve, Cherni, auteur d’un coup de casque, a obligé Gauthier Larsonneur à s’employer pour détourner le cuir (56e). Appliquée, la défense stéphanoise n’a laissé que des miettes aux attaquants lavallois. À l’image de la tête décroisée manquée de l’entrant Junior Kadile sur un service de Thibaud Vargas (83e), le manque de précision a empêché les locaux de recoller au score. Grâce à ce neuvième match consécutif sans défaite, les Verts remontent à la cinquième place du classement, à quatre petites longueurs de Laval, toujours cramponné à son fauteuil de leader.

Et si…

Laval (5-4-1) : Samassa – Gonçalves (Bobichon, 69e), Baudry, Tavares, Ouaneh (Diaw, 69e), Cherni – Vargas, Roye (Thomas, 85e), Sanna, Tell (Kadile ,58e) – Tchokounté. Entraîneur : Olivier Frapolli.

Saint-Étienne (4-3-3) : Larsonneur – Appiah, Batubinsika, Briançon, Pétrot – Tardieu, Fomba (Monconduit, 75e), Moueffek (Laubry, 75e) – Chambost (Rivera, 84e), Sissoko (Sissoko, 75e), Cafaro (Wadji, 84e). Entraîneur : Laurent Batlles.

