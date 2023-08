Grenoble crucifie Saint-Étienne

AS Saint-Etienne 0-1 Grenoble Foot 38

But : Bamba Sanyang (90e+1)

Pour l’ouverture de cette saison en Ligue 2, le Grenoble Foot 38 a joué un bien mauvais tour aux Verts, à Geoffroy-Guichard.

Au cœur d’un Chaudron orphelin de son Kop Sud, l’AS Saint-Étienne était évidemment favorite de cette affiche de la première journée. Mais dans le Forez, ce sont bien les Isérois qui se sont montrés les plus entreprenants. Après un arrêt de Brice Maubleu devant Ibrahim Sissoko (5e), les Grenoblois ont créé le danger sur la cage de Gautier Larsonneur. Par deux fois, Virgiliu Postolachi a eu l’opportunité d’ouvrir le score, mais une reprise imprécise (13e) et un face-à-face perdu (40e) ont empêché le nouvel avant-centre des visiteurs de devenir le premier buteur du championnat en 2023-2024. Entre-temps, Gaëtan Paquiez avait manqué le cadre suite à une belle combinaison (32e).

Pire attaque de Ligue 2 la saison passée, le GF38 a dû compter sur son emblématique capitaine Brice Maubleu pour garder sa cage inviolée suite à un corner stéphanois arrivé dans les pieds de Dylan Batubinsika (46e). Plus créatif, Grenoble s’est procuré une nouvelle occasion par Lenny Joseph, mais l’ailier a tergiversé au moment d’armer un tir du gauche et s’est finalement empalé sur la défense verte (52e). Quelques minutes plus tard, l’ancien Messin n’a pas été plus inspiré après une sortie au poing complètement manquée par Larsonneur (79e). À force de gâcher leurs opportunités, les hommes de Vincent Hognon se sont mis en danger. Mathieu Cafaro a obtenu un penalty, mais Maubleu a repoussé la frappe de Gaëtan Charbonnier (82e), puis Ibrahima Wadji a vu son but refusé pour un hors-jeu peu évident au ralenti (84e). À l’entrée du temps additionnel, Youssoupha Bamba Sanyang est à la conclusion d’un beau mouvement collectif pour enfin battre Larsonneur (91e, 0-1) et permettre aux visiteurs de prendre trois précieux points.

Para bailar la Bamba…

AS Saint-Etienne (3-4-1-2): Larsonneur – Pétrot, Briançon (Sow, 46e), Batubinsika – Appiah (Lobry, 74e), Monconduit, Fomba (K.Cissé, 64e), Cafaro – Chambost (Bouchouari, 64e) – Wadji, I.Sissoko (Charbonnier, 74e). Entraîneur: Laurent Batlles.

Grenoble Foot 38 (4-2-2): Maubleu – Paquiez, Diarra, Monfrey, Tourraine – Joseph, Benet, Rigo, Touray (Sbaï, 82e) – Sylvestre (Bamba, 65e), Postolachi (Thio, 81e). Entraîneur: Vincent Hognon.

