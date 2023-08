Ligue 2 : La saison en 8 questions

Qu’est-ce qui peut empêcher Bordeaux de revenir en Ligue 1 ?

Sanctionné d’un point ferme de pénalité à la suite des incidents survenus contre Rodez, début juin, Bordeaux attaquera la saison à la dernière place. Mais les Girondins ne devraient pas s’y éterniser. À vrai dire, on les imagine plutôt squatter la tête du classement. De par ses moyens financiers élevés, sa préparation estivale beaucoup plus sereine que la précédente, la qualité de son groupe et un recrutement ambitieux, entre valeurs sûres du haut de tableau de Ligue 2 (Gaëtan Weissbeck, Jérémy Livolant) et pioches judicieuses à l’étranger (Zan Vipotnik, Pedro Diaz), le FCGB peut difficilement esquiver le statut de favori à la montée. Reste à l’assumer, en évitant de manquer de caractère et de perdre bêtement des points chez des mal-classés, ce qui lui a coûté cher en 2022-23 (défaites à Niort, Nîmes ou Annecy).

La conférence de presse de présentation des nouveaux joueurs Marine et Blanc est à suivre en direct sur notre chaîne Youtube 🔵⚪ ⬇https://t.co/vYmyb80wfu pic.twitter.com/H98yTlIZhd — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 3, 2023

L’ASSE est-elle mieux armée que l’an passé ?

Longtemps balbutiant, voire franchement inquiétant au cœur de l’hiver, Saint-Étienne a fini l’exercice dernier en boulet de canon, exploitant enfin le potentiel de son effectif XXL. La troupe de Laurent Batlles semble donc enfin remise sur de bons rails. Il convient toutefois de modérer ce propos, car l’embellie verte dépendait en grande partie de deux hommes : Jean-Philippe Krasso et Niels Nkounkou. Or, le premier s’est fait la malle et le second entend bien lui emboîter le pas. Et ça risque quand même de changer beaucoup de choses pour l’ASSE, même si le duo d’attaquants Charbonnier-Sissoko fera de gros dégâts.

Jean-Marc Furlan peut-il viser une sixième montée ?

Le spécialiste est de retour. Viré par Auxerre en octobre 2022, Jean-Marc Furlan retrouve son terrain de jeu favori, à savoir la Ligue 2, en reprenant du service du côté de Caen. Malherbe espère que le technicien de 65 ans fera honneur à sa réputation d’expert des promotions en Ligue 1 (cinq à son actif, tout de même). Vu le matériel à disposition, avec un secteur offensif très fourni et quelques joueurs expérimentés qu’il a côtoyés par le passé, comme Mathias Autret et Yoann Court, « JMF » aura de quoi mettre en place le jeu de possession qu’il affectionne tant. Et si les Normands échouent dans cette quête, il ne faudra pas s’affoler : l’expérimenté entraîneur a l’habitude de construire ses montées sur la durée.

💬 JM Furlan « Pour moi la @Ligue2BKT c’est une Ligue 1 Bis. Seulement quelques équipes n’ont pas connu l’élite dans ce championnat. » #SMCaen #PFCSMC pic.twitter.com/u94IOHXjsX — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) August 3, 2023

Qui terminera meilleur buteur du championnat ?

Il y a du beau monde pour succéder à Georges Mikautadze. Déjà meilleur artificier de Ligue 2 en 2019 avec Brest, Gaëtan Charbonnier (Saint-Étienne) postule logiquement, mais il revient d’une grave blessure et ne sera pas à 100% dès l’entame de l’exercice. Alexandre Mendy (Caen) fait figure de sérieux candidat, lui qui avait terminé troisième de ce classement en 2022, puis deuxième en 2023. On peut également songer qu’Aliou Badji (Bordeaux) profitera du départ de Josh Maja pour prendre une autre dimension sur le front de l’attaque aquitaine. Enfin, on sera curieux de voir ce que valent Armand Gnanduillet (Dunkerque) et Fahd El Khoumisti (Concarneau), gâchettes ayant fait leurs preuves en National.

Quel poil à gratter va mettre le bazar dans la course aux play-offs ?

Derrière Bordeaux, Saint-Étienne et Caen, qui font office de candidats naturels à un retour dans l’élite, la bataille pour le Top 5 – qui donnera à nouveau lieu à des play-offs – promet d’être indécise. Bastia, sur la lancée de la saison passée, et Amiens, qui a intelligemment recruté (Sébastien Corchia, Kylian Kaïboué, Louis Mafouta…) ont les moyens de s’y mêler. Si l’on devait tenter une plus grosse cote, on miserait sur QRM. Malgré ses moyens plus que limités, le club normand a été l’une des belles sensations de l’exercice écoulé et l’arrivée de joueurs offensifs au potentiel très prometteur, comme Papa Ndiaga Yade (Metz), Logan Delaurier-Chaubet (Bordeaux) ou Sambou Soumano (Lorient) laisse penser que les Quevillais en surprendront plus d’un.

Lequel des quatre relégués va le mieux rebondir ?

Les relégués ont rarement bonne mine, c’est vrai. Mais ceux de la cuvée 2023 font quand même sacrément peur à voir. Angers va avoir besoin de temps pour laver les têtes et digérer sa saison abominable, tandis que l’AC Ajaccio paraît bien trop léger pour rééditer son exploit d’il y a deux ans. Troyes, pour sa part, persévère étonnamment avec un entraîneur qui n’a remporté qu’un match de championnat sur 23 depuis son arrivée. Finalement, Auxerre ne paraît pas si mal loti. Les Bourguignons ne se sont pas affaiblis pendant l’été et pourront s’appuyer sur le savoir-faire de Christophe Pélissier, déjà monté avec Amiens (2017) et Lorient (2020).

⌛️ Ça sent bon le retour du championnat tout ça 😃 📸 Les photos de l'entraînement du jour 👉 https://t.co/cjNW3bAvoS#TeamAJA pic.twitter.com/OBhad7gMAQ — AJ Auxerre (@AJA) August 3, 2023

Quel joueur sera la belle découverte de la saison ?

Cinq ans plus tôt, il inscrivait, d’une jolie frappe enroulée, le but de la victoire du PSG contre l’Atlético en amical (3-2). Par la suite, Virgiliu Postolachi n’a néanmoins jamais eu sa chance avec le club de la capitale. L’attaquant franco-moldave a donc beaucoup bourlingué, de la Belgique à la Roumanie, en passant par le Danemark. Avant de poser ses valises à Grenoble, en juillet dernier. Où il espère enfin donner, à 23 ans, le coup de boost que sa carrière attend. Gageons qu’il a toujours le talent pour.

Annecy, un miraculé forcément condamné ?

Annecy a donc dû attendre jeudi soir, moins de 48h avant le début du championnat, pour être officiellement réintégré en Ligue 2. La fin d’un long combat pour le FéCé, 17e à l’issue du dernier exercice, qui a d’abord vivement pointé du doigt les conséquences du fameux Bordeaux-Rodez – dont il a été une victime collatérale – avant de tirer profit de la rétrogradation administrative de Sochaux pour être repêché sur le fil. La formation haut-savoyarde n’a eu de cesse de clamer qu’elle se préparait pour évoluer en deuxième division, mais on imagine que l’opération maintien sera des plus ardues, surtout avec quatre descentes. Heureusement qu’il reste un mois de mercato pour convaincre quelques éléments de rejoindre le navire.

Annecy compte sur Vincent Pajot.

Quel habitué de la Ligue 2 risque de se vautrer en National ?

Outre Annecy, des équipes telles que Rodez, Pau ou Laval paraissent destinées à ferrailler en bas de tableau. Ce sera vraisemblablement aussi le cas des promus, Dunkerque et Concarneau, surtout que les Thoniers, privés de leur stade Guy-Piriou pour cause de travaux de mise aux normes, joueront leurs matchs « à domicile » dans d’autres enceintes bretonnes. À l’instar de Dijon il y a quelques mois, une écurie familière du championnat risque également de tomber à l’étage inférieur. On est ainsi plutôt inquiet pour Valenciennes. Racheté au début de l’été par Sport Republic, le VAFC n’est plus dirigé par Eddy Zdziech, pour le plus grand bonheur de ses supporters. Il n’empêche, le projet nordiste semble encore flou, les renforts se font attendre et le nouvel entraîneur, Jorge Maciel, n’a que très peu de vécu comme coach principal d’une équipe première. Pas très rassurant.

