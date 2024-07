Les Girondins bientôt rachetés par le propriétaire de Liverpool ?

Quel suspense dans ce derby Bordeaux-DNCG.

Alors que les Girondins avaient obtenu un sursis de la part de la Direction nationale du contrôle de gestion, le 27 juin, le club – en manque de financements et donc sous la menace d’une sanction – repasse devant le gendarme financier du foot français ce mardi. Et d’après les informations de France Bleu Gironde, les dirigeants bordelais ne sont pas venus seuls à cette audition : des représentants de la société Fenway Sports Group (FSG) accompagnent la direction bordelaise devant la DNCG. FSG serait un candidat très sérieux au rachat de la majorité des parts du club, actuellement détenu par Gérard Lopez.

Le groupe américain est déjà propriétaire des Red Sox de Boston en MLB (baseball), des Penguins de Pittsburgh en NHL (hockey sur glace) et de Liverpool en Premier League. L’intérêt de FSG pour les Girondins semble bien concret, puisque des représentants de la société ont visité les installations bordelaises la semaine dernière. Cette nouvelle illustre un changement de stratégie radical pour Gérard Lopez : il y a quelques semaines, la solution privilégiée pour sauver le club d’une rétrogradation en National était l’entrée en capital d’un investisseur minoritaire. Ce scénario ne semble plus d’actualité.

Si l’opération aboutit, Lopez resterait au club en tant qu’actionnaire minoritaire. France Bleu précise qu’il n’y a toujours pas, à ce stade, d’offre ferme et définitive de la part des Américains, mais que celle-ci pourrait arriver sous une dizaine de jours. Leur présence devant la DNCG a pour but de rassurer cette dernière, afin d’obtenir un nouveau délai pour finaliser l’opération. Dans le cas où l’institution de contrôle déciderait de rétrograder le club, Bordeaux pourrait tout de même faire appel et ainsi avoir – encore une fois – deux semaines de plus pour tenter de concrétiser le rachat.

Le fantôme de King Street – groupe américain dont le rachat des Girondins en 2018 avait été un fiasco – plane au-dessus du Haillan.

