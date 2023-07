Pour son attaque, Grenoble pioche en Roumanie

Un guerrier au pied des Alpes.

Auteur d’une saison intéressante à l’UTA Arad, en Superliga roumaine, l’attaquant Virgiliu Postolachi (23 ans) est de retour dans l’Hexagone et tentera de se faire une place en Ligue 2, du côté de Grenoble. Arrivé contre 300 000 euros, le montant de sa clause, l’international moldave formé au Paris Saint-Germain – et également passé par le LOSC -, a mis du temps avant de lancer sa carrière, puisqu’il n’a inscrit son premier pion en professionnel qu’en début de saison dernière.

👀 Nous avons lonnnnnngteeemps attendus ⏳ Maintenant, c’est officiel ✍🏼 𝗩𝗜𝗥𝗚𝗜𝗟𝗜𝗨 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗢𝗟𝗔𝗖𝗛𝗜 𝗘𝗦𝗧 𝗚𝗥𝗘𝗡𝗢𝗕𝗟𝗢𝗜𝗦 💙🤍🤩#BienvenueVirgil pic.twitter.com/vxAYMzXsop — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) July 22, 2023

Avec 14 buts et 3 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues, l’homme aux trois passeports (moldave, roumain et français) veut désormais « prouver qu’il peut s’imposer en France » grâce à sa palette offensive variée et son sens du collectif.

Qui se souvient de sa praline mauvais pied face à l’Atlético de Madrid lors de la tournée d’été 2018 du PSG ?

