Niels Nkounkou met la pression sur Saint-Étienne

Over the Top.

Le bras de fer est enclenché entre Niels Nkounkou et la direction stéphanoise. Le latéral gauche a décidément la bougeotte, passé par cinq club durant sa formation, il en a déjà connu quatre depuis ses débuts professionnels, en 2020. Après six mois idylliques dans le Forez, il veut déjà s’en aller et rejoindre l’Eintracht Francfort. Revenu de vacances cette semaine après un Euro Espoirs chaotique sur le plan personnel, il n’a pas participé au dernier match de préparation mercredi contre Annecy. Le défenseur de 22 ans s’est donc épanché dans les colonnes de L’Équipe sur son futur.

« Quand je suis arrivé à Saint-Étienne, cet hiver, les choses étaient pourtant très claires avec les dirigeants. Je venais pour six mois en prêt », explique-t-il. « Surpris et pas vraiment ravi », de voir les Verts activer la clause de rachat, Niels Nkounkou semblait déjà avoir quelques remords en fin de saison dernière. Pas de quoi faire baisser le niveau de jeu de celui qui terminera à six buts et huis passes décisives en seulement une demi-saison. Bien décidé à partir en Bundesliga, il prévient d’ores et déjà les dirigeants stéphanois : « S’il faut leur dire tous les jours que je veux partir, je le ferai. Je ne me lasserai pas. »

En Vert et contre tous.

