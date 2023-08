Loïc Perrin répond à Niels Nkounkou, Francfort dégaine une nouvelle offre

Les Verts dans le rouge.

Niels Nkounkou espère quitter rapidement l’AS Saint-Etienne, l’Eintracht Francfort se montrant de plus en plus pressant. Le latéral avait d’ailleurs prévenu ses dirigeants, en les provoquant frontalement : « S’il faut leur dire tous les jours que je veux partir, je le ferai. Je ne me lasserai pas. » Interrogé sur le sujet en conférence de presse, en marge de la présentation de la nouvelle recrue, Dylan Batubinsika, le coordinateur sportif des Verts, Loïc Perrin, a résumé la situation : « Aujourd’hui Niels est là, il était là à l’entrainement ce matin, vous l’avez vu. Il fait partie du groupe comme les autres. Sa situation n’a pas évolué depuis début juillet avec l’offre qu’on a reçue et refusée (de Francfort). Pour l’instant, on est sur du statu quo. »

La balance pourrait toutefois pencher en faveur du latéral dans les prochains jours. En effet, d’après les informations du Progrès, Francfort revient à l’attaque avec une nouvelle offre, sans que le montant ne soit précisé. La première proposition avoisinant les 6 millions d’euros, cette nouvelle demande serait donc logiquement supérieure. L’ASSE cherche toujours un remplaçant à son joueur et n’a pas encore répondu au club allemand.

L’Euro Espoirs n’a donc pas refroidi Francfort ?

Niels Nkounkou met la pression sur Saint-Étienne