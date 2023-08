Pronostic Saint-Etienne Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Etienne ne manque pas son entame face à Grenoble

Relégué la saison dernière en Ligue 2, l’ASSE a mis 6 mois pour s’adapter aux rudes joutes de l’antichambre de la L1. Avec la longue coupure imposée par le Mondial, les dirigeants foréziens avaient apporté de nombreuses retouches à leur équipe, qui avait ensuite fini très fort. Pour ce nouvel exercice, la bande à Laurent Battles vise la montée en Ligue 1 et doit pour cela commencer sur le bon rythme. Lors de son arrivée, l’ancien coach de l’ESTAC avait proposé un plan sur 2 saisons pour retrouver l’élite. Les attentes sont importantes ce samedi pour la première sortie des stéphanois. Pour se préparer pour cette nouvelle saison, les Verts ont disputé plusieurs rencontres amicales avec des succès face à l’UNFP, Clermont et Annecy pour un seul revers contre … Grenoble. Le mercato estival a été marqué par le départ de Jean-Philippe Krasso, meilleur joueur du club l’an passé. Pour compenser ce mouvement, l’ASSE a misé sur l’ancien Sochalien Sissoko. En plus de cette recrue, les Verts ont su conserver Cafaro et Nkounkou, qui ont fini très forts la saison.

En face, Grenoble avait connu un exercice tranquille l’an passé, contrairement à la saison précédente. L’arrivée de Vincent Hognon a apporté beaucoup de stabilité au sein du club isérois. Pour ce nouvel exercice, le GF38 veut jouer les trouble-fête pour accrocher une place de barragiste. A l’instar des Stéphanois, les Grenoblois ont plutôt réussi une campagne de préparation correcte avec un bilan final de 3 succès, 1 nul et 1 revers lors de la dernière rencontre face à Rodez. Concernant l’effectif, le GF38 s’est séparé de Jordan Tell, qui avait décidé contre l’avis du club de participer à la Gold Cup. En revanche, l’excellent Sanyang, l’un des meilleurs dribbleurs de L2 l’an passé, est toujours présent. Au rayon des nouvelles têtes, on retrouvera Xantippe venu d’Amiens, ou Eddy Sylvestre venu de Pau. Devant son public, l’ASSE devrait repartir du bon pied sur la lancée de sa dernière saison.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

