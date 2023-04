Sainté dicte sa loi à Grenoble

Grenoble 0-2 Saint-Étienne

Buts : Nkounkou (46e) et Krasso (79e).

Sainté retrouve la santé.

Au Stade des Alpes, l’AS Saint-Étienne rendait visite à son voisin grenoblois dans l’optique d’acquérir les fameux 42 points synonymes de maintien en Ligue 2. Dans la pratique, les Verts n’ont pas paniqué dans un stade presque plein et se sont mieux acclimatés aux conditions d’un match attendu en Isère. Sur un corner frappé par Victor Lobry, Ibrahima Wadji a manqué de précision de la tête (10e). Du côté du GF38, le danger est aussi venu sur phase arrêtée, mais l’arbitre Pierre Legat n’a pas signalé une main stéphanoise qui aurait pu se transformer en penalty (16e). Et si Jessy Benet a manqué de conviction pour tromper Gautier Larsonneur (32e), la plus grosse occasion de la première période est intervenue lors d’un sauvetage d’Adrien Monfray sur sa ligne (44e).

Revenue des vestiaires avec davantage de hargne que son adversaire du soir, l’ASSE a logiquement ouvert le score sur une percée latérale de Niels Nkounkou (0-1, 46e). En guise de réponse, Jordan Tell a eu la balle d’égalisation, mais l’attaquant a manqué de réactivité et a buté sur Larsonneur, sorti à sa rencontre (55e). Doucement mais sûrement, Sainté a attendu l’heure de jeu pour faire le break. La frappe en pivot de Jean-Philippe Krasso a été captée par Maubleu (60e), mais l’arme offensive majeure des Verts a trouvé la faille d’un lob consécutif à une erreur de relance locale (0-2, 79e). Grenoble a bien tenté de sauver l’honneur dans les dernières minutes, mais Larsonneur a gardé sa cage inviolée avec sérénité.

Pour le GF38, septième à neuf points des Girondins de Bordeaux, la montée en Ligue 1 est définitivement à oublier.

Grenoble Foot 38 (4-3-3): Maubleu – Tourraine, Monfray, Diarra, Gaspar – Bambock (Sbaï, 66e), Benet, Jeno (Ngando, 76e) – Bamba (Nestor, 76e), Tell (Ba, 66e), Phaëton. Entraîneur : Vincent Hognon.

AS Saint-Etienne (3-5-2): Larsonneur – Pétrot, Sow, Appiah (Giraudon, 79e) – Nkounkou, Lobry (Moueffek, 66e), Fomba, Bouchouari, Cafaro (Chambost, 88e) – Wadji (Pintor, 88e), Krasso. Entraîneur : Laurent Batlles.

