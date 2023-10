Auxerre nouveau dauphin, Saint-Étienne cale, Rodez régale

La locomotive lavalloise trace sa route et, derrière, c’est la foire d’empoigne. Vainqueurs à Bordeaux ce samedi après-midi (0-1), les Tango comptent quatre points d’avance sur leur nouveau dauphin : l’AJ Auxerre. Les Bourguignons ont en effet réalisé la belle opération dans le haut de tableau en s’imposant sur le terrain du Paris FC, samedi soir (0-2). Lassine Sinayoko et Ado Onaiwu, à l’affût après une panenka ratée par Rayan Raveloson, ont guidé l’AJA vers un quatrième succès de rang. Les partenaires de Gauthier Hein passent devant Grenoble, qui a encaissé à Guingamp autant de buts que depuis le début de la saison, mais a malgré tout réussi à arracher un point tout sauf vilain (2-2). Le score de parité avait un goût plus amer à Geoffroy-Guichard, où les Verts, peu inspirés, ont buté sur une solide équipe d’Ajaccio (0-0).

L’Arconte est bon

Cinquième, l’ASSE est devancée par Angers, qui a confirmé ses bonnes dispositions du moment en empochant les trois points à Amiens (1-4). Andy Carroll avait pourtant débloqué son compteur buts pour le club picard, mais la triplette algérienne Farid El Melali-Himad Abdelli-Zinedine Ferhat a ensuite fait basculer la rencontre en faveur des visiteurs. Pour assister au match le plus ébouriffant du soir, il fallait être à Rodez, où le RAF s’est offert la peau de Caen au bout de la folie (5-3). Les Aveyronnais menaient 2-0 après 13 minutes, les Normands étaient parvenus à prendre l’avantage avant la pause (2-3) et ce sont finalement les locaux, portés par un triplé de l’épatant Taïryk Arconte, qui ont eu le dernier mot. Rien ne va plus à Malherbe, qui n’a pris qu’un point sur les six derniers matchs.

Les spectateurs présents au Moustoir en ont également eu pour leur argent, puisqu’ils ont eu le plaisir de voir Concarneau disposer de Dunkerque au terme d’un chassé-croisé haletant (4-3). Les Thoniers prennent leurs distances avec la zone rouge, au même titre que Bastia. Le Sporting a mis fin à une inquiétante série de quatre revers en venant à bout d’Annecy à Furiani (2-1) grâce notamment à un superbe but de Dimitri Liénard. Tout en bas du classement, Quevilly-Rouen a raté le coche face à des Palois à dix pendant toute la seconde période (2-2), mais se consolera en laissant, à la différence de buts, sa dernière place aux Dunkerquois. Quant au duel des grands malades entre Valenciennes et Troyes, il a accouché d’un match nul qui laisse les deux formations dans un épais brouillard (1-1).

Saint-Étienne 0-0 AC Ajaccio

Guingamp 2-2 Grenoble

Buts : Sagna (2e) et Merghem (45e+2) pour l’EAG // Benet (23e) et Sivis (72e CSC) pour le GF38

Amiens 1-4 Angers

Buts : Carroll (14e) pour l’ASC // El Melali (22e), Abdelli (45e+5 SP), Ferhat (71e SP) et Hunou (90e+7) pour le SCO

Expulsions : Leautey (70e) pour l’ASC // Valery (87e) pour le SCO

Paris FC 0-2 Auxerre

Buts : Sinayoko (22e) et Onaiwu (70e)

Rodez 5-3 Caen

Buts : Rajot (4e), Arconte (13e, 72e, 76e) et Younoussa (90e+2) pour le RAF // Thomas (42e), Mendy (45e+1) et Le Bihan (45e+4) pour Malherbe

Bastia 2-1 Annecy

Buts : Liénard (59e) et Conte (70e) pour le Sporting // Pajot (89e) pour le FCA

Concarneau 4-3 Dunkerque

Buts : Chadli (8e, 78e) et Ba (63e, 90e+4) pour l’USC // Anziani (23e), Orelien (41e SP) et Ba-Sy (66e) pour l’USLD

QRM 2-2 Pau

Buts : Soumano (38e) et Delaurier-Chaubet (85e) pour QRM // Bassouamina (9e, 67e) pour les Béarnais

Expulsion : Ahoussou (45e+1)

Valenciennes 1-1 Troyes

Buts : Boutoutaou (90e+1) pour le VAFC // Assoumou (12e) pour l’ESTAC

Grenoble crucifie Saint-Étienne