Bordeaux rattrapé par Rodez

Bordeaux 2-2 Rodez

Buts : Barbet (13e, SP) et Weissbeck (18e) pour les Girondins // Arconte (34e) et Hountondji (79e) pour le RAF

Expulsions : Elis (90e+7) pour les Girondins // Mpasi (89e) pour le RAF

Bordeaux ne Riera pas encore.

Près de cinq mois après le match qui avait tant fait couler d’encre, Bordeaux s’est heurté à Rodez (2-2).

Les Girondins prennent rapidement les devants. Lancé dans la surface, Žan Vipotnik est déséquilibré par Akim Abdallah et permet au capitaine Yoann Barbet d’ouvrir le score depuis le point de penalty (1-0, 13e). Dans la foulée, Clément Michelin s’échappe côté droit et sert Gaëtan Weissbeck, buteur dans un angle impossible avec l’aide de la transversale (2-0, 18e). Alors que quelques tensions apparaissent autour du cas de Lucas Buades, copieusement sifflé à chaque ballon touché et bousculé sur la pelouse, les Ruthenois finissent tout de même par recoller grâce à Taïryk Raconte, qui récupère haut avant de s’infiltrer pour aller battre Karl-Johan Johnsson (2-1, 34e).

La seconde période est ensuite largement moins vivante, à peine marquée par une grosse parade de Mpasi devant Davitashvili (58e), avant un finish totalement dingue. Rodez revient de nulle part grâce à Andreas Hountondji (2-2, 79e), avant de voir Killian Corredor rater le but de la gagne, seul face au but (88e). Sur le contre, Alberth Elis est fauché par Lionel Mpasi hors de sa surface, provoquant l’expulsion du dernier rempart aveyronnais et forçant Giovanni Haag à terminer dans le but (89e). Finalement sans conséquences, l’attaquant girondin écopant lui aussi d’un rouge pour un coup de boule sur le portier de fortune après le coup de sifflet final (90e+7).

La disette se poursuit pour Bordeaux, qui va commencer à regarder dans le rétroviseur.

Bordeaux (4-2-3-1) : Johnsson – Michelin, Gregersen (Bokele, 31e), Barbet, N’Simba – Cassubie (Ignatenko, 76e), Díaz – Sissokho (De Lima, 65e), Weissbeck, Davitashvili (Livolant, 76e) – Vipotnik (Elis, 76e). Entraîneur : Albert Riera.

Rodez (3-5-2) : Mpasi – Ngouyamsa, Danger, Raux-Yao – Buades (Boma, 85e), Younoussa (Hountondji, 72e), Haag, Rajot (Taïbi, 64e), Abdallah (Lipinski, 64e) – Corredor, Arconte (Depres, 72e). Entraîneur : Didier Santini.

Bradley Danger : « On était juste acteurs, on est devenus victimes »