Caen et Sochaux dos à dos

Caen 0-0 Sochaux

Dans un stade Michel-d’Ornano chauffé à blanc par près de 15 000 personnes, Caen a vu encore un peu plus la montée en Ligue 1 s’éloigner en concédant un match nul face à Sochaux ce lundi soir (0-0). Dès la 3e minute de jeu, les Lionceaux ont affiché leurs ambitions. Le centre fuyant de Doumbia côté gauche a trouvé le pied de Weissbeck avant de venir s’écraser sur le poteau. En réponse à cette première frayeur, Kyeremeh a une occasion en or de faire trembler les filets à la suite d’une mauvaise sortie du gardien sochalien mais sa demi-volée a été contrée in extremis par le crâne d’Abdi (23e). Dans cette rencontre aussi rythmée qu’équilibrée, Doumbia a lui aussi manqué la balle du 1-0. Parfaitement trouvé par Alvero dans la surface, l’attaquant sochalien a perdu son duel face au gardien normand, auteur d’un arrêt décisif (43e).

Au retour des vestiaires, les Malherbistes auraient pu obtenir un penalty après une grosse faute d’Agouzoul sur Court mais l’arbitre n’a pas bronché (53e). Servi par un centre millimétré de Court, encore lui, Mendy, seul au point de pénalty, a été tout proche de tromper Prévot mais son coup de casque n’a pas fait pas mouche (70e). Entré en jeu, Deminguet a ensuite lâché un véritable coup de canon qui a rasé la barre transversale du portier sochalien (87e). Lors de la dernière action de la rencontre, Essende a pensé offrir la victoire à Malherbe d’un tête rageuse mais c’était sans compter le sauvetage héroïque de Prévot (90e).

Le score n’évoluera pas, une issue frustrante qui n’arrange aucune des deux équipes qui visent la montée dans l’élite. Avec ce match nul et vierge, Caen reste à sept points de Bordeaux tandis que Sochaux n’arrive pas à récupérer la place de dauphin aux Girondins, qu’ils affronteront ce samedi.

Caen (4-3-3) : Mandréa – Ntim, Cissé, Thomas, Abdi – Salétros (Essende, 76e), Mbock, Brahimi (Hafid, 90+1e) – Court (Sylla, 71e), Mendy, Kyemereh (Deminguet, 71e). Entraîneur : Stéphane Moulin.

Sochaux (4-2-3-1) : Prévot – Henry, Aaneba, Agouzoul, Ndour – Le Tallec (Kanouté, 71e), Alvero – Mauricio (Dossou, 78e), Weissbeck, Doumbia – Kalulu (Mayenda, 79e). Entraîneur : Olivier Guégan.

