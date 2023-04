Le Havre ne se foule plus, Sochaux sombre, Nîmes coule

Le Havre au petit trot.

Avec sept points d’avance sur son premier poursuivant, le HAC peut se permettre de laisser des points en route. Après le succès ric-rac à Nîmes, c’est précisément ce qui s’est passé au stade Océane, pour la réception de QRM et de son bilan équilibré en milieu de tableau (0-0). Au terme d’une purge peu gouleyante (un tir cadré), ce sont même les Havrais qui ont eu chaud, voyant Lekhal sauver la patrie sur sa ligne après un double sauvetage de sa défense et une barre trouvée par les (autres) Normands. En déplacement à Laval, Sochaux a tout simplement sombré (1-2), laissant la montée directe s’éloigner à six points, après la victoire messine dans le Forez. Impuissants malgré une possession oppressante, les Doubistes voient d’abord Elisor profiter d’une récupération haute, avant de se faire contrer de manière létale par les Tango. Sur un corner repoussé, Adéoti oriente sur Seidou, au départ et à la quasi conclusion de l’action, qui bute sur Prévot. Manque de bol, Bobichon rôde et ensoleille un peu plus l’après-midi des Mayennais. Sochaux réduira bien l’écart par Doumbia, mais le constat est le même. Laval, de son côté, entrevoit Annecy, à deux points.

Du côté de Gaston-Gérard, Dijonnais et Bastiais se sont partagés les immanquables en première période, entre Tchaouna et Vincent, avant d’inscrire chacun leur but, en miroir (1-1). Contre le cours du jeu, Salles-Lamonge lance la partie en seconde période grâce à une frappe limpide du pied droit, à mi-distance. Des 20 mètres également, mais de l’autre côté du terrain, c’est Soumaré qui se fraie un chemin dans le dernier tiers avant d’attraper le côté opposé du pied gauche. Malgré une prestation de très bonne facture et une pression constante sur les buts de Placide, le DFCO de Pascal Dupraz pointe à cinq unités du maintien. Caen s’en est remis aux coups franc rentrants de Yoann Court pour faire rompre la lanterne rouge niortaise (2-1), et revenir à hauteur de Sochaux, avec un match en plus. Thomas, en deux temps et à bout portant, puis une tête retournée de Kilama dans ses cages ont scellé l’affaire. La talonnade de Boutobba pour Moutachy suivi du pion contre son camp de Mandrea n’y ont rien fait.

Nîmes y va tout droit, Annecy sous pression

Du côté du ventre mou, Guingamp avait bien démarré à Pau, grâce à une merveille d’enroulé pied droit de la révélation Hugo Picard (19 ans), mais Pau a profité de l’expulsion du portier de l’EAG, Basilio, qui a annihilé une action de but de Bassouamina, pour finir par s’imposer grâce à Begraoui (2-1). Ilan Kebbal a fait le show avec le Paris FC face à Nîmes (3-0), avec un doublé et une passe décisive, permettant aux Franciliens de remonter au neuvième rang. Les Crocos, eux, coulent vers le National. On retiendra le but de la tête pour le milieu offensif d’1,69 mètres prêté par Reims, et le numéro en solo, de grande classe, pour clore le bal.

Entre Amiens et Valenciennes, deux formations qui se tirent la bourre pour savoir qui a la saison la plus pourrie, c’est VA qui a tiré son épingle du jeu à la Licorne (2-0), par l’entremise de l’un de ses défenseurs. Buteur une fois par an, Linguet a tout simplement traversé tout le camp amiénois avant d’ajuster Gurtner. Le portier amiénois s’est ensuite troué en repoussant mal une frappe excentrée de Boutoutaou, laissant Berthomier doubler la mise. Inarrêtable dans son opération maintien, Rodez a taxé le laxisme (ou l’amateurisme, c’est selon) d’Annecy et de sa défense (3-0). Corredor a profité d’un cafouillage ahurissant des demi-finalistes de la Coupe de France, avant que Senaya ne traverse littéralement tout le terrain pour breaker.

On peut dire que la pente est glissante, aux abords du lac d’Annecy.

Le Havre 0-0 QRM

Laval 2-1 Sochaux

Buts : Elisor (8e) et Bobichon (29e) pour les Tango // M. Doumbia (86e) pour les Lionceaux

Dijon 1-1 Bastia

Buts : Soumaré (74e) pour le DFCO // Salles-Lamonge (58e) pour le Sporting

Niort 1-2 Caen

Buts : Mandrea CSC (55e) pour les Chamois // Thomas (13e) et Kilama CSC (32e) pour Malherbe

Pau 2-1 Guingamp

Buts : Saivet (14e) et Begraoui (73e) pour les Béarnais // Picard (5e) pour l’EAG

Expulsion : Basilio (51e) pour l’EAG

Paris FC 3-0 Nîmes

Buts : Kebbal (41e et 84e) et Chahiri (81e) pour le PFC

Amiens 0-2 Valenciennes

Buts : Linguet (52e) et Berthomier (71e) pour VA

Annecy 0-3 Rodez

Buts : Corredor (54e), Senaya (59e) et Depres (90e+3) pour le RAF

"Penalidade Máxima", le scandale qui secoue le Brésil