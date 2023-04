Metz refroidit Saint-Étienne

Buts : Nkounkou (37e) pour les Verts // Mikautadze (10e et 26e, SP) et Kouao (12e) pour les Grenats

Expulsion : Camara (79e) pour les Grenats

Des Verts cuits dans leur propre Chaudron.

En pleine bourre ces dernières semaines, l’ASSE est tombée sur plus fort qu’elle malgré un chaudron absolument bouillant de bout en bout : le FC Metz, invaincu depuis octobre et désormais deuxième après avoir triomphé à Geoffroy Guichard (1-3).

Une victoire dessinée au fil d’une première période totalement folle. Les Grenats font la différence en deux minutes sur deux erreurs défensives : décalé sur la gauche de la surface, Mikautadze fait feu (0-1, 10e), avant d’être imité par Kouao de l’entrée de la surface (0-2, 12e). Saint-Etienne est K.O, Wadji décroise trop à bout portant (16e) et Larsonneur doit sortir dans les pieds de Camara (22e). Et puis sur corner, Lobry accroche légèrement Jean-Jacques et offre la possibilité à Mikautadze de signer un doublé depuis le point de penalty (0-3, 26e). Un troisième pion qui déclenche quelques incidents en tribunes entre supporters.

Une dizaine de minutes d’interruption plus tard, les Verts repartent à l’attaque et recollent par l’intenable Nkounkou, qui profite d’une grosse erreur d’appréciation d’Oukidja pour réduire le score de la tête en angle ferme (1-3, 37e). Un poteau de Camara plus tard (40e), cet incroyable premier acte prend fin. Avant de laisser place à une seconde période largement moins pétillante malgré des situations pour Wadji (50e) ou Cafaro (57e, 76e). Pour avoir bousculé Cafaro loin du ballon, Camara est exclu (79e). Le but de Krasso est refusé pour une main préalable (84e), Metz tient bon et grille – provisoirement – la priorité à Bordeaux.

L’ascenseur ne semble pas prêt à tomber en panne en Moselle.

ASSE (3-5-2) : Larsonneur – Giraudon, Sow, Pétrot – Cafaro (Pintor, 81e), Bouchouari (Moueffek, 63e), Fomba (Chambost, 81e), Lobry (Bamba, 63e), Nkounkou – Wadji, Krasso. Entraîneur : Laurent Battles.

Metz (4-2-3-1) : Oukidja – Kouao, Traoré, Candé, Udol – N’Doram, Jean Jacques – Jallow (Lô, 85e), Camara, Sabaly (Maïga, 64e) – Mikautadze (Joseph, 82e). Entraîneur : László Bölöni.

Mikautadze célèbre son but contre Saint-Étienne en mimant le 69 avec les doigts