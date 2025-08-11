Lamba à Sainté, 3e plus gros transfert de Ligue 2 : mais qui forme le reste du top 5 ?

Chicoter les sommets.

Malgré sa relégation, Saint-Étienne dépense énormément cette saison en Ligue 2. Avec plus de 19 millions de dépensés, les Stéphanois explosent le record de cette saison, suivis de très loin par Montpellier et ses 500 000 euros d’achats. Forcément, qui dit millions dépensés, dit gros transferts. Acheté par les Verts pour 8 millions en provenance d’Arouca, Chico Lamba est devenu la troisième recrue la plus chère de l’histoire de la Ligue 2. Dans ce top 5, on y retrouve également des jolis noms.

Mikautadze, Ocampos en tête

Le record a été égalé l’an passé avec l’achat de Georges Mikautadze par Metz. Tout juste redescendus de Ligue 1, les Messins avaient racheté le Géorgien pour environ 13 millions d’euros à l’Ajax (là-même où il était avait été transféré l’été précédent pour 15 millions, puis prêté aux Grenats à l’hiver), avant de le revendre dans la foulée à l’Olympique lyonnais. Le buteur de 24 ans partage le haut du classement avec un ancien gros nom de Ligue 1 : Lucas Ocampos, acheté pour 13 millions par Monaco en 2012. Suivent ensuite Alberth Elis, qui avait fait les beaux jours de Bordeaux, recruté pour six millions d’euros en 2022, et Nabil Dirar, engagé par Monaco pour six patates en janvier 2012.

Les beaux souvenirs, ça s’achète finalement.

