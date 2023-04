Mikautadze célèbre son but contre Saint-Étienne en mimant le 69 avec les doigts

« 69 la trik, pelo ».

Voilà comment se présenter à un nouveau public. Après avoir cueilli à froid les Stéphanois en ouvrant le score dès la 11e minute ce samedi, Georges Mikautadze est allé chambrer les supporters des Verts en mimant le 69 avec les doigts. Le Géorgien n’a pas fait ça par hasard, puisqu’il est né à Lyon, et même passé par l’Olympique lyonnais, avant qu’il ne rejoigne la Moselle en 2017. « Une bonne idée, je ne sais pas. Peut-être que oui parce que je viens de Lyon et on est à Saint-Étienne », a-t-il estimé à la pause, au micro de beIN Sports. Cette célébration a chauffé un public déjà bien tendu. Aux alentours de la demi-heure de jeu, la rencontre a été arrêtée en raison d’une échauffourée dans le virage opposé à celui face auquel Mikautadze a sévi. La rixe aurait explosé alors que deux fans messins, hors du parcage, auraient fêté le doublé du Géorgien un peu trop fort. Ils auraient finalement été escortés hors du stade par les stadiers et le jeu a repris après sept minutes d’interruption.

Mon gars Mikautadze 69 la trik pelo ❤️💙 pic.twitter.com/FrWW6w4RBq — Le S🇧🇪 (@Sidneyyyyy__) April 22, 2023

Un appel du pied pour le prochain mercato ? Il parait que l’OL fait revenir ses anciens.

