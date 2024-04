Pronostic Paris FC Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC domine Grenoble

Huitième de Ligue 2, le Paris FC n’a pas abdiqué dans la course aux playoffs. La formation francilienne doit certainement regretter le résultat du week-end dernier à Bordeaux (3-3). En effet, lors de cette rencontre, les hommes de Stéphane Gili ont pensé ramener la victoire mais ont encaissé un but dans les arrêts de jeu, comme ce fut le cas lors du match aller entre les 2 formations. Avant son nul à Bordeaux, le PFC avait aligné deux victoires contre Caen et Ajaccio. Solide, le Paris FC ne s’est incliné qu’une fois lors des 16 dernières journées de championnat face à Dunkerque. Dans cette équipe, on retrouve des éléments importants comme Kebbal, Gory ou Mandouki.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Grenoble a été dans le Top 5 de Ligue 2 pendant plus de la moitié de la saison. Les Isérois ont progressivement baissé de pied et sont sortis des places qualificatives pour les barrages pour se retrouver en 11e position. Avec 5 points de retard sur le dernier qualifié, le GF38 abat certainement sa dernière carte ce samedi. Les mauvais résultats du club ont conduit au départ de Vincent Hognon et son remplacement par Laurent Peyrelade qui est sur le banc depuis 2 rencontres. Après avoir encaissé 6 revers de rang, Grenoble a limité la casse le week-end dernier avec un match nul face à Guingamp. Sur le plan offensif, les Grenoblois souffrent avec seulement 2 buts inscrits lors des 7 dernières journées. A domicile, le Paris FC devrait profiter de la fébrilité des Grenoblois.

► Le pari « Victoire Paris FC » est coté à 1,93 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 193€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « les 2 équipes ne marquent pas » est coté à 1,64 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 164€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Paris FC – Grenoble avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Paris FC Grenoble encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Grenoble Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2