L’idée de Philippe Diallo pour renforcer la sécurité des arbitres dans le foot amateur

Souriez vous êtes filmé.

Invité de l’After foot, Philippe Diallo, président de la FFF, a présenté plusieurs projets qu’il aimerait mettre en place s’il était amené à effectuer un deuxième mandat à la tête de la Fédération française de football.

La mise en place de GoPro sur les matchs à risques

Le dirigeant français a notamment développé l’idée d’instaurer le port de caméra embarquée sur les arbitres dans le foot amateur, avec pour objectif de réduire les violences sur les terrains. Un dispositif déjà testé dans quelques coins de la France, comme dans la Loire et le Grand Vaucluse, et qui pourrait bientôt se généraliser.

🗣💬 "Il faut généraliser certaines expériences comme doter les arbitres de caméras GoPro, qui peuvent servir de dissuasion" Philippe Diallo, président sortant à la FFF et candidat à sa réélection, expose ses nouvelles pistes pour endiguer la violence dans le foot amateur. pic.twitter.com/ZS7FNQnKga — After Foot RMC (@AfterRMC) December 4, 2024

Phillipe Diallo, explique qu’en cas de réélection, l’utilisation de la GoPro par les arbitres serait destinée aux rencontres considérées comme « matchs à risques » par les districts départementaux. Ce nouveau système devra évidemment être validé par la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) afin de pouvoir stocker et utiliser ces images sans compromettre la vie privée. Ces GoPro auront pour but de dissuader mais aussi d’identifier les individus qui commettraient des actes violents sur les pelouses.

Reste à voir si la GoPro saura calmer les furies du week-end.

