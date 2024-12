L’expulsion pas banale d’un défenseur de Southampton face à Chelsea

Pas touche à la crinière !

Balayé à domicile par les Blues de Chelsea ce mercredi pour le compte de la 14e journée de Premier League (1-5), Southampton a dû composer une grande partie de la rencontre en infériorité numérique à la suite de l’exclusion de son capitaine Jack Stephens à la 40e minute, pour un motif improbable. Monté aux avant-postes sur coup de pied arrêté, le défenseur des Saints, au duel avec Marc Cucurella, a cru pouvoir se défaire du marquage de l’Espagnol en lui tirant vigoureusement une mèche de cheveux, provoquant la chute quelque peu théâtrale du champion d’Europe 2024 avec la Roja.

Stephens gets sent off for pulling Cucurella’s hair. pic.twitter.com/zDmw5ZMAZo

— 𝐅𝐞𝐥𝐢𝕏⭐️ (@felix_jnf) December 4, 2024