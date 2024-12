Chelsea en balade à Southampton, City se reprend enfin, Newcastle tient tête à Liverpool

La fièvre du mercredi soir.

Gros multiplex en Premier League ce mercredi soir, puisque 19 buts ont été inscrits en quatre matchs. Le leader Liverpool a dû partager les points à Newcastle, à l’issue d’un superbe scénario (3-3), et perd un tout petit peu de terrain. Ainsi Chelsea, qui a mis le bordel à Southampton (1-5) grâce notamment à Christopher Nkunku (un but, une passe dé), Malo Gusto (un caviar pour Jadon Sancho) et Axel Disasi (auteur de l’ouverture du score), n’est plus qu’à… sept points derrière. L’évènement, c’est aussi que Manchester City a enfin regagné un match de football, après une terrible série de sept rencontres toutes compétitions confondues sans voir les trois points ; à l’arrivée, c’est Nottingham Forest qui paie la note (3-0).

Southampton 1-5 Chelsea

Buts : Aribo (11e) pour les Saints // Disasi (7e), Nkunku (17e), Madueke (34e), Palmer (76e) & Sancho (87e) pour les Blues

Expulsion : Stephen (39e) pour les Saints

Manchester City 3-0 Nottingham Forest

Buts : B. Silva (8e), De Bruyne (31e) & Doku (57e)

Newcastle 3-3 Liverpool

Buts : Isak (35e), Gordon (62e) & Schär (90e) pour les Magpies // C. Jones (50e) & M. Salah (68e & 83e) pour les Reds

Everton 4-0 Wolverhampton

Buts : A. Young (10e), Mangala (33e) & C. Dawson (49e CSC & 72e CSC)

