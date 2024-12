Pablo Longoria intègre la FIFA

Une corde de plus à son arc.

Pablo Longoria, actuellement président de l’Olympique de Marseille, change de dimension. Déjà très connu sur la scène européenne grâce à ses postes au comité exécutif de l’association européenne des clubs (ECA) et à la commission des compétitions de l’UEFA, l’Espagnol ajoute une nouvelle ligne à son CV en intégrant la FIFA.

Au sein de la « task force » de la FIFA

Ce jeudi, l’OM a annoncé sur ses réseaux sociaux la nomination de son président au sein de la FIFA. Longoria sera au sein de la « task force », un groupe mené par Arsène Wenger, actuellement directeur du football. Cette section a pour but de mettre en œuvre des protections pour les joueurs et joueuses en prenant en compte les réalités opérationnelles, médicales, réglementaires et juridiques afin de garantir leur bien-être physique et mental et qu’ils puissent travailler dans un environnement sain.

