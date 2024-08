Gaétan Weissbeck file à Chypre

Il écrit sa propre histoire, comme Michel Weissbeck.

Prêté cette saison aux Girondins de Bordeaux (Ligue 2) par le FC Sochaux-Montbéliard où il a réalisé une saison plutôt convaincante avec 5 buts et 5 passes décisives, Gaétan Weissbeck va quitter l’Hexagone. Une décision qui arrange le club franc-comtois, qui n’était pas en mesure d’assurer son salaire, et le joueur de 27 ans, en quête d’un nouveau défi. Un temps pisté aussi par le SM Caen, le grand spécialiste des coups francs a décidé de changer totalement d’univers en s’engageant du côté de l’Apollon Limassol, à Chypre, jusqu’en mai 2026. Il y retrouvera des têtes bien connues de la Ligue 2 comme Charles Boly, Julien Célestine, Sessi d’Almeida et Quentin Boisgard.

🤝 Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Γκαϊτάν Βεϊσμπέκ μέχρι τον Μάιο του 2026 🔵⚪ 🔗 Διαβάστε αναλυτικά https://t.co/yXXqgUDkhj#ApollonFC #WeAreOne #70χρόνιαΕΝΑ pic.twitter.com/fHesKEgwL4 — Apollon FC (@APOLLONOFFICIAL) August 13, 2024

Pensée à Bordeaux, qui aurait bien gratté les indemnités de transfert avant d’aller voir le CNOSF.

Les Girondins de Bordeaux décident de saisir le CNOSF