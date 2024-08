Les Girondins de Bordeaux décident de saisir le CNOSF

Sans fin.

Les Girondins de Bordeaux ne lâchent pas l’affaire et essayent encore d’éviter une rétrogradation en National 2, confirmée lundi par la commission d’appel de la DNCG. Déterminé à inverser cette décision, le club au scapulaire aurait, selon L’Équipe, décidé de saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ce mardi matin. Cette démarche constitue le dernier recours avant la reprise du championnat de National 1 ce vendredi, auquel Bordeaux espère toujours participer en évitant la descente administrative.

Si le CNOSF émet une proposition de conciliation, celle-ci devra être examinée par le Comité exécutif de la fédération française de football (FFF), qui aura le dernier mot sur la réintégration ou non des Girondins en National 1. Toutefois, les perspectives de succès semblent limitées, notamment au regard des précédents cas similaires, comme ceux du GOAL FC, d’Alès et de Colmar, dont les requêtes ont été rejetées ces derniers jours par le conciliateur du CNOSF. En cas d’échec devant le CNOSF, le club pourrait envisager de porter l’affaire devant le tribunal administratif ou juste d’accepter et jouer en National 2.

C’est si simple l’administration française.

