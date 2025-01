Dean Windass, ancien joueur de Premier League atteint de démence, veut « aider les gens »

Une prise de parole nécessaire.

Le 10 janvier, nous apprenions que Dean Windass, ancien attaquant de Premier League, Championship et League One notamment passé par Bradford City (238 rencontres), Middlesbrough et Hull City, était atteint de démence de stade 2. Sa décision de rendre cela public a permis de mettre en lumière cette maladie – et les risques pour les anciens footballeurs d’en souffrir –, a provoqué une vague de messages de soutien à son encontre et a été saluée par les organisations qui œuvrent pour soutenir les personnes atteintes de troubles neurodégénératifs. Ce mercredi, dans le podcast Greatness on Demand, Windass s’est fait le porte-voix de toutes les personnes qui souffrent de ce fléau.

« C’est à moi de prendre la responsabilité, parce que c’est moi qui ai été mentionné, cela a ouvert une énorme boîte de Pandore et je le comprends, a déclaré l’Anglais. […] J’espère simplement que les gens recevront l’aide qu’ils méritent. Si vous avez un problème, dites-le aux gens, parce que vous ne pouvez rien faire tout seul. Si je peux aider les gens, c’est génial. […] Je continue à m’entraîner tous les jours, je ne me sens pas différent. Ma santé est bonne. Je joue toujours au football – je ne joue pas de la tête, évidemment – et c’est la morale de l’histoire. Il y a des gens dont la situation est bien pire que la mienne. Je ne veux pas que les gens aient de la peine pour moi. »

Il y a des sujets plus importants que le football.

Le raté le plus mythique de la saison était en Angleterre