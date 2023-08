Le raté le plus mythique de la saison était en Angleterre

Déjà le raté de l’année.

Nous ne sommes que le 8 août et pourtant, nous avons probablement déjà assisté au raté de l’année en Angleterre. Alors que le premier tour de Carabao Cup démarrait ce mardi soir, la séance de tirs au but entre Accrington et Bradford nous a offert un magnifique raté et bon courage à celui qui fera mieux cette saison. C’est le joueur nigerian Korede Adedoyin qui en est à l’origine, félicitations à lui. En plein milieu de la séance, le joueur de 22 ans a malencontreusement glissé et en plus de cela, le gardien de Bradford Harry Lewis a arrêté son tir ! Et en plus de cela, c’est Bradford qui s’est qualifié (4-1 tab) et qui sera donc au deuxième tour de la compétition.

De quoi s’offrir une belle Parade de retour à la maison (technique celle-là).

Un supporter déboule sur la pelouse d'Accrington pour célébrer