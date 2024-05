L’agent de Vitor Roque met la pression sur le Barça

La patience est pourtant la mère de toutes les vertus.

Arrivé cet hiver en Catalogne en provenance de l’Athletico Paranáense, Vitor Roque n’a pas eu les débuts qu’il espérait à Barcelone. Après 13 matchs et 310 minutes disputées, le Brésilien peine à s’imposer à la pointe de l’attaque blaugrana, où Lewandowski reste indétrônable. Pire, le joueur de 19 ans n’a disputé aucun des trois derniers matchs de Liga.

De quoi agacer son agent Andre Cury, qui a évoqué la situation dans un entretien au Mundo Deportivo. « Vitor doit avoir plus de minutes, et personne ne comprend pourquoi on ne les lui donne pas. Xavi n’a jamais parlé au joueur et je ne comprends pas cette situation, a expliqué l’agent. Si le club ne donne pas d’espace à Vitor, nous allons malheureusement devoir discuter avec la direction pour trouver une solution. Si nous avons choisi le Barça, alors que nous avions d’autres options pour gagner le double, c’est parce que nous voulions jouer pour le Barça. »

Et pourquoi ne pas venir se relancer en prêt dans notre bonne vieille Ligue 1 ?