Un espoir brésilien arrive au Betis

Roque va aller se faire les dents en Andalousie.

Arrivé cet hiver en Catalogne en provenance de l’Athletico Paranáense, Vitor Roque en part déjà. Considéré comme un des jeunes footballeurs brésiliens les plus prometteurs, l’attaquant a été acheté l’année dernière par le FC Barcelone, mais n’a pas réussi à s’imposer dans l’effectif blaugrana. De quoi agacer son agent, Andre Cury, qui avait demandé en mai au club catalan de trouver une solution pour faire jouer son poulain.

Cela semble désormais chose faite puisque le Barça a annoncé le prêt du Brésilien au Betis jusqu’au 30 juin 2025, plus une année en option. Le tout assorti d’une option d’achat, qui se situerait autour des 25 millions d’euros d’après AS. El Tigrinho espère donc gratter un peu plus de temps de jeu dans le club de Nabil Fekir, après avoir participé à seulement 16 rencontres avec le club catalan dans la deuxième partie de saison, pour deux petits buts marqués.

📣 OFICIAL | El #RealBetis y el @FCBarcelona acuerdan la cesión de Vitor Roque ✍✅ ¡Bienvenido al Villamarín! 🐯💚 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 26, 2024

Comptez sur Fekir pour le servir.

