Un raté à 275 000 euros en Ligue des champions

Foutue pelouse.

Au milieu de toutes les belles actions que l’on a vues pendant le multiplex du siècle, Ollie Watkins a fait tâche. En deuxième mi-temps, lors du match d’Aston Villa face au Celtic (4-2), l’avant-centre anglais s’avance pour tirer un penalty et marquer un doublé. Au moment de tirer, Watkins glisse et envoie le ballon sur son autre jambe. Le ballon s’envole dans les tribunes d’un Villa Park stupéfait. Les Villans étaient en train de gagner, et Morgan Rogers a même creusé l’écart dans les dernières minutes. Ce raté restera donc anecdotique… Quoi que.

En réalité, cette glissade vaut très cher à Aston Villa. Qualifiés directement en huitièmes de finale, les Anglais terminent huitièmes de la phase de classement de la Ligue des champions, juste derrière les Lillois. Les deux clubs ayant la même différence de buts, ce sont les buts marqués pour les Dogues qui ont permis à Lille d’être devant. Par conséquent, si Watkins avait marqué son penalty et donc qu’Aston Villa avait gagné par trois buts d’écart, ce sont eux qui auraient fini septièmes. Sachant que chaque place gagnée engendre 275 000 euros de plus pour les clubs, on peut en déduire que ce raté clownesque d’Ollie Watkins a coûté très cher à Aston Villa.

Cela a dû également coûter cher à ceux qui avaient mis doublé de Watkins sur leur combiné.

