Qui est le meilleur buteur de cette première phase de Ligue des champions ?

Je suis le co-meilleur buteur de la Ligue des champions. J’ai fait mes premiers pas au Stade lavallois avant d’atterrir à Lille, où l’on me prête rapidement à Auxerre. J’ai deux nationalités : française et l’autre d’un pays coincé entre Freetown et Bamako. Je me suis révélé entre l’Allemagne et la France. J’ai marqué 9 buts en 8 matchs et délivré 2 passes décisives. J’ai gagné le trophée d’homme du match ce mercredi soir avec un doublé… Je suis, je suis, je suis…

Là, ça fait beaucoup quand même !

Je suis Serhou Guirassy ! L’attaquant franco-guinéen du Borussia Dortmund, international guinéen, est actuellement le co-meilleur buteur de la Ligue des champions, à égalité parfaite avec Lewandowski qui lui aussi a planté 9 buts en 8 matchs, mais aucune passe décisive. Juste derrière, les deux Brésiliens Raphinha du FC Barcelone, qui titille avec 8 buts en 8 matchs, et Vinícius du Real Madrid qui a le meilleur ratio avec 7 buts en 6 matchs.

Serhou, c’est du sérieux.

