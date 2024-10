N’enterrez pas trop vite le roi Robert

29 avril 2024, c’est la date du dernier triplé de Robert Lewandowski. Du moins, jusqu’à ce dimanche, puisque l’avant-centre polonais a infligé le même sort à la défense d’Alavés… en 25 minutes (0-3). Une performance rare, même si c’est déjà le 34e de sa carrière, ce qui permet à l’ancien Bavarois de devenir le meilleur buteur européen avec 12 réalisations en 11 matchs (TCC), devant Erling Haaland (11) et Harry Kane (10). Mais comment expliquer cette résurrection à 36 ans ?

🌟 | PLAYER OF THE MATCH Robert Lewandowski v Alavés: 👌 48 touches ⚽️ 3 goals 🎯 6 shots/5 on target (1.70 xG) 💨 1/2 successful dribbles 🤺 5/7 ground duels won 🏔️ 2/3 aerial duels won 📈 9.8 Sofascore Rating Barcelona's hat-trick hero in a 3–0 away win! 💫#AlavesBarca pic.twitter.com/RuMKHiNAVa — Sofascore Football (@SofascoreINT) October 6, 2024

La bouffée d’air Hansi Flick

Après une saison dorée en 2022-2023 pour sa première à Barcelone, où il décrochera le titre de meilleur buteur du championnat espagnol ainsi que la Liga et la Supercoupe d’Espagne, le buteur polonais avait marqué le pas lors de l’exercice suivant sous Xavi. Moins en vue sur le terrain, le géant polonais semblait en quelque sorte avoir perdu ses superpouvoirs. « Avant Barcelone, j’étais un peu une machine, ici, je suis redevenu humain. Battre des records, ce n’est plus mon objectif principal. Le plus important, c’est d’aider mon équipe à gagner et de profiter des matchs. Ce sont mes dernières années dans le monde du football, il en reste deux, peut-être trois », déclarait le principal intéressé mi-septembre 2023. Souvent sorti en cours de match par Xavi, ce qui ne lui arrivait jamais lors des saisons précédentes, le capitaine des Biało-czerwoni est à la peine. Outre sa saison en demi-teinte, 26 buts et 9 passes décisives tout de même en 49 rencontres, son Euro 2024 avec la Pologne s’arrête dès la phase de groupes, sans que son penalty face aux Bleus ne change grand-chose.

Malgré ces vents contraires, Lewandowski voit le bout du tunnel avec l’arrivée de son ancien entraîneur au Bayern Munich, Hansi Flick, avec qui il a connu les plus belles années de sa carrière, notamment la saison 2019-2020 avec ses 55 pions en 47 matchs où il aurait dû remporter le Ballon d’or. Ce week-end, le technicien allemand n’a pas caché son admiration pour son protégé en conférence de presse d’après-match. « Je pense que c’est aussi lié à l’équipe, tout le monde le soutient. Et à la fin, il sait exactement ce qu’il doit faire dans la surface devant le but. C’est le meilleur joueur pour moi, a tranché l’ancien sélectionneur de la Mannschaft. Et c’est incroyable, sur une telle période, de toujours marquer un tel nombre de buts, c’est très bien. Je suis très content de lui, et vous pouvez aussi voir qu’il est à 100% de sa forme. Je suis heureux pour Lewy. »

Lewandowski is the limit

Bien aidé par l’émergence de nouveaux talents, comme le précieux Lamine Yamal, et un collectif mieux huilé, plus apte à le servir dans de bonnes conditions, le Polonais, dont l’hygiène de vie semble toujours aussi irréprochable, est à nouveau capable de porter son équipe. Le début de saison est tonitruant avec 9 victoires en 11 rencontres mais les premiers gros tests de cet exercice arrivent à grands pas avec notamment la réception du Bayern Munich (tiens, tiens, tiens) et le premier Clásico à la fin du mois. C’est dans ce genre de grands rendez-vous que l’on pourra acter si Robert Lewandowski a définitivement retrouvé son niveau d’antan ou non. On l’a bien compris : il ne souhaite plus courir derrière les records, il est cependant encore l’heure pour lui de marquer l’histoire du Barça, où il n’est que le 35e meilleur buteur du club avec 71 pions. Si déjà il glane une nouvelle Liga au nez et à la barbe du Real Madrid de Kylian Mbappé ou qu’il ramène pour la première fois depuis 2015 la Ligue des champions à Barcelone, ce serait déjà pas mal. Mais on n’en est pas encore là.

