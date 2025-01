L’ex-président du FC Rouen en garde à vue pour escroquerie

Un habitué des commissariats.

L’ancien président du FC Rouen, Charles Maarek, a été placé en garde à vue mercredi soir pour « escroquerie », selon Ici Normandie. L’homme d’affaires rouennais aurait été entendu par les enquêteurs du commissariat central de Rouen.

« Je n’ai rien à cacher »

Président du FCR entre 2022 et 2024, celui qui était surnommé le « Bernard Tapie du National » avait cédé le club à l’homme d’affaires turc Tarkan Ser, alors que les caisses étaient au plus mal et que la faillite pendait au nez du club normand. Mais son passage à la tête du club avait déjà attiré l’attention des autorités.

En mai 2024, plusieurs perquisitions avaient été menées au siège du FCR, au siège de l’association du club, mais aussi à son domicile et dans les locaux de C1, société actionnaire du club. Accusé d’« abus de biens sociaux », Maarek s’était défendu dans les colonnes de Paris-Normandie : « Je n’ai rien à cacher. Si la police a des soupçons, c’est mieux qu’elle tire les choses au clair. »

Un dossier qui s’annonce épineux.

