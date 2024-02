Charles Maarek, président du FC Rouen : « Ce club fait partie du patrimoine du football français »

À quand un derby face à l’Union sportive Jeanne d’Arc Carquefou ?

Après avoir sorti Toulouse aux tirs au but (3-3, 12-11 T.A.B.) en 16es de finale de Coupe de France, le FC Rouen s’est offert Monaco, de la même manière (1-1, 6-5 T.A.B.), ce jeudi en 8es. Le 7e de National affrontera Valenciennes (dernier de Ligue 2) en quarts. « Je suis fier pour les vrais amoureux du FC Rouen, a réagi le président rouennais Charles Maarek, dans des propos rapportés par L’Équipe. Pour la France qui reconnaît que ce club fait partie du patrimoine du football français. Moi, je suis là pour construire, et je vais continuer à construire, pour continuer à faire rêver les gens. (Face à Valenciennes) On va devoir jouer de la même façon, je fais confiance à Maxime d’Ornano (l’entraîneur) et aux joueurs pour continuer à nous faire rêver. Si on joue sérieusement, on a toutes nos chances de faire quelque chose. Mais un match de football, c’est d’abord sur le terrain, avec les tripes et du sérieux. Le stade sera plein, c’est un volcan. » Pour rappel, le FCR a connu 19 saisons de D1 dans son histoire.

« C’est une soirée parfaite, estime de son côté le coach D’Ornano. C’est une aventure humaine avant tout, une aventure collective, une mise en avant pour un club. C’est une aventure tellement exceptionnelle qu’il fallait profiter, et on a bien profité. Le tirage, on subit. Pour moi, ce sera le match le plus dur, car on vient de battre deux Ligue 1, donc tout le monde nous verra peut-être favoris sur cette rencontre. »

Attention tout de même à Anthony Knockaert…

Le FC Rouen sort Monaco aux tirs au but !