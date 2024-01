Contre Toulouse, Amédé Kabongo a inscrit son tir au but avec un tendon d'Achille rompu

Les footballeurs, des simulateurs ?

En tout cas, Amédé Kabongo ne fait pas partie de cette catégorie. Dimanche soir en 16es de finale de Coupe de France, le défenseur du FC Rouen a terminé la partie contre Toulouse avec un tendon d’Achille rompu. Le joueur de 23 ans a même réussi à envoyer sa tentative au fond lors de la (longue) séance de tirs au but (23 tirs transformés) remportée par les Normands.

Blessé en fin de match contre Toulouse, Amédé Kabongo souffre d'une rupture du tendon d'Achille. Il sera indisponible jusque la fin de la saison. Malgré cette blessure, notre guerrier a été héroïque et a transformé son tir au but ! Force à toi, Amédé 🙌#TeamFCR pic.twitter.com/w1GsJOZHUD — FC Rouen 1899 (@FCRouen) January 22, 2024

Initialement prévu pour tirer en 10e position, le défenseur est arrivé vers le ballon en boitant, et a finalement laissé son gardien frapper. Pour le 11e, il a dû s’y coller et a réussi à marquer, même diminué, se permettant de célébrer le doigt sur la bouche devant le portier toulousain Álex Domínguez, qui était venu le chambrer : superbe. Juste après, Gabriel Suazo a raté, et Abdeljalil Sahloune a qualifié Rouen.

<iframe loading="lazy" title="Résumé : SURPRISE ! Rouen ÉLIMINE Toulouse après une interminable séance de TAB" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/QA33IJysRXw?start=563&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Kabongo a mis fin à sa saison sur cette action, mais ça valait le coup.

